ФОТО | Машины строителей нового здания КаПо блокируют тротуар. Куда звонить пешеходу?

По словам читателя, блокирование тротуара на улице Луйзе создает ежедневно опасные ситуации, например, пешеходам с детскими колясками приходится обходить припаркованные машины по проезжей части.

Сегодня на месте побывали с инспекцией сотрудники столичной Муниципальной полиции (МуПо). В момент проверки тротуар был свободен. Однако МуПо передаст обеспокоенность людей строителям и попросит их соблюдать правила парковки и не блокировать тротуар.