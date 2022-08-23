Новости Эстонии
23.08.2022, 16:15

ФОТО | Машины строителей нового здания КаПо блокируют тротуар. Куда звонить пешеходу?

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Delfi

Обеспокоенный читатель Delfi прислал в редакцию фотографии, на которых видно, как машины, задействованные в строительстве нового здания Полиции безопасности (КаПо), постоянно блокируют тротуар.

По словам читателя, блокирование тротуара на улице Луйзе создает ежедневно опасные ситуации, например, пешеходам с детскими колясками приходится обходить припаркованные машины по проезжей части.

Сегодня на месте побывали с инспекцией сотрудники столичной Муниципальной полиции (МуПо). В момент проверки тротуар был свободен. Однако МуПо передаст обеспокоенность людей строителям и попросит их соблюдать правила парковки и не блокировать тротуар.

„Самое быстрое решение - сообщить о нарушении в момент его совершения по нашему телефону 14410“, - сказал представитель МуПо.

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