23.08.2022, 16:15
ФОТО | Машины строителей нового здания КаПо блокируют тротуар. Куда звонить пешеходу?(2)
По словам читателя, блокирование тротуара на улице Луйзе создает ежедневно опасные ситуации, например, пешеходам с детскими колясками приходится обходить припаркованные машины по проезжей части.
Сегодня на месте побывали с инспекцией сотрудники столичной Муниципальной полиции (МуПо). В момент проверки тротуар был свободен. Однако МуПо передаст обеспокоенность людей строителям и попросит их соблюдать правила парковки и не блокировать тротуар.
„Самое быстрое решение - сообщить о нарушении в момент его совершения по нашему телефону 14410“, - сказал представитель МуПо.