Красные дорожки вернулись. Почему власти опять решили покрасить улицы и дотянет ли краска до весны?

RusDelfi обратился в Таллиннскую городскую управу за разъяснениями. На наш запрос ответил ведущий специалист по дорожному движению Таллиннского департамента транспорта Вирко Ноор.

Главный вопрос, который нас волновал, касался финансирования дорожных работ. После фиаско 2021 года городские власти говорили, что на проделанные работы имеется гарантия от подрядчика. Вирко Ноор подтвердил, что часть средств на проведение работ взял на себя подрядчик в качестве гарантийных работ. Но остальная часть средств все же выделены из городского бюджета. Ноор не уточнил, о каких именно долях идет речь, и какая конкретно сумма была выделена городом.

Что же касается долговечности красного покрытия, специалист подтвердил, что в прошлом году власти уделили недостаточно внимания возможному ухудшению качества, вызванному сочетанием температуры воздуха, влажности дорожного покрытия и толщины материала.

Далее специалист успокоил нас, сказав, что объемы покрасочных работ в этом году будут меньше, чем в прошлом. „Одна из задач нанесения покрытия на велодорожки заключается в том, чтобы все участники дорожного движения знали об их существовании и местонахождении“, — добавил он. По его словам, после того, как в прошлом году велодорожки были покрашены в красный цвет, люди стали активнее ими пользоваться. „В будущем мы планируем наносить разметку на места, где требуется повышенное внимание, что является обычной практикой и в городах Западной Европы“, — заявил Ноор.

Ранее вице-мэр Таллинна Владимир Свет также рассказал, что красное покрытие останется только на самых опасных участках, где пространство неизбежно делят между собой велосипедисты и другие участники движения. На таких участках красное покрытие будет обновлено точно так же, как разметка на пешеходных переходах или на проезжей части.