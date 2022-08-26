Красные дорожки вернулись. Почему власти опять решили покрасить улицы и дотянет ли краска до весны?(10)
Осенью 2021 года городские власти удивили жителей Таллинна масштабными работами по раскрашиванию улиц города в ярко-красный цвет. Эта мера стала реакцией городских властей на возросшее количество пользователей легкого транспорта. Уже через несколько месяцев во многих местах красная краска облезла, а с приходом зимы и вовсе перемешалась с сугробами. Быстро стало понятно, что покраска асфальта крайне недолговечна и вредит окружающей среде. Однако в августе 2022 года красная краска вернулась. Неужели город не учится на своих ошибках и предстоящей зимой нас ждут красные сугробы?
RusDelfi обратился в Таллиннскую городскую управу за разъяснениями. На наш запрос ответил ведущий специалист по дорожному движению Таллиннского департамента транспорта Вирко Ноор.
Главный вопрос, который нас волновал, касался финансирования дорожных работ. После фиаско 2021 года городские власти говорили, что на проделанные работы имеется гарантия от подрядчика. Вирко Ноор подтвердил, что часть средств на проведение работ взял на себя подрядчик в качестве гарантийных работ. Но остальная часть средств все же выделены из городского бюджета. Ноор не уточнил, о каких именно долях идет речь, и какая конкретно сумма была выделена городом.
Что же касается долговечности красного покрытия, специалист подтвердил, что в прошлом году власти уделили недостаточно внимания возможному ухудшению качества, вызванному сочетанием температуры воздуха, влажности дорожного покрытия и толщины материала.
Далее специалист успокоил нас, сказав, что объемы покрасочных работ в этом году будут меньше, чем в прошлом. „Одна из задач нанесения покрытия на велодорожки заключается в том, чтобы все участники дорожного движения знали об их существовании и местонахождении“, — добавил он. По его словам, после того, как в прошлом году велодорожки были покрашены в красный цвет, люди стали активнее ими пользоваться. „В будущем мы планируем наносить разметку на места, где требуется повышенное внимание, что является обычной практикой и в городах Западной Европы“, — заявил Ноор.
Ранее вице-мэр Таллинна Владимир Свет также рассказал, что красное покрытие останется только на самых опасных участках, где пространство неизбежно делят между собой велосипедисты и другие участники движения. На таких участках красное покрытие будет обновлено точно так же, как разметка на пешеходных переходах или на проезжей части.
Проблема с красными велодорожками в целом заключается в том, что красная разметка сама по себе не делает улицу безопаснее. Многочисленные аварии с велосипедистами в этом году показывают, что предотвратить незапланированную встречу велосипеда с бампером автомобиля красная краска не в состоянии. Вирко Ноор подтвердил, что городские власти согласны с этим мнением. „Конечно, покрытие велодорожек краской - не единственная мера, обеспечивающая безопасность участников дорожного движения“, — сказал он и добавил, что в целях повышения уровня безопасности город уже сейчас устанавливает дополнительные ограждения. На велодорожках появятся элементы, отделяющие полосы, которые предназначены для разных групп участников дорожного движения. В этом году устанавливают больше элементов, которые не портят дорожное покрытие и могут быть с легкостью заменены в случае повреждений.
Главной ошибкой прошлого года стал выбор время для приведения велоинфраструктуры в порядок. Работы начались глубокой осенью. В этом году история практически повторяется. Весной работы по нанесению разметки не проводились, а активное наведение порядка началось только в августе. Специалист с этим утверждением не согласен. По его данным, разметка велосипедных дорожек началась в Таллинне в начале июля. Но он признает, что какое-то время все же было упущено. „Более позднее начало работ связано с тем, что весна была прохладной, но главным образом это обусловлено проблемами с поставками, вызванными войной на территории Украины“, - объясняет свою позицию Вирко. По его словам, свои коррективы также вносят рост цен и перебои с поставками. „Поставки существенно замедлились, и их объемы ограничены – это означает, что сокращается и период монтажа. В настоящий момент мы решили сконцентрироваться не на количестве, а на качестве“, — добавил Ноор. В качестве примера он привел реконструкцию и развитие велосипедной инфраструктуры на Тоомпуйестеэ.
В заключение специалист сказал, что городские власти довольны новой концепцией. „В общем итоге покраска велодорожек себя оправдала, и последующее обновление покрытия на перекрестках также обосновано“, — считает он. Ну а нам остается только следить за тем, останется ли краска на асфальте после зимы или снова уползет в канализацию после первого снега.