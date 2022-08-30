„Швейцарский нож“ корпоративных финансов — кредитная карточка бизнес-клиента с гибкими возможностями

2. Гибкое платежное средство. Кредитная карточка проста в использовании и безопасна как при внутригосударственных, так и при международных операциях. Общий кредитный лимит может использоваться несколькими пользователями. Кроме того, карточка поддерживает бесконтактные платежи, позволяет оплачивать товары и услуги через интернет и допускает мобильные бесконтактные платежи с помощью Apple Pay, Android, Google Pay и умных часов. Плата за обслуживание тоже выгодна: в отличие от других типов кредитов, где добавляются различные расходы, ежемесячная плата за кредитную карточку составляет всего 3 евро. При разумном пользовании карточкой можно поддерживать процентные расходы на низком уровне, так как использованный лимит можно погасить в любое время.

1. Восполняет нехватку оборотных средств. При оплате кредитной карточкой действует беспроцентный период до 30 дней. Это означает, что в течение месяца можно вернуть использованный лимит без уплаты процентов. При необходимости можно совершать со счета кредитной карточки банковские переводы, но в этом случае начисление процентов начинается сразу. Так что если оплата по некоторым вашим счетам только еще должна поступить, это не помешает совершать необходимые расходы. Кроме того, карточка позволяет предоставить партнерам льготы, потому что вам не нужно беспокоиться о перебоях денежного потока, которые могут возникнуть при задержке оплаты или продлении срока реализации товара.

Кредитная карточка не предназначена для реализации крупных инвестиционных проектов, скорее для срочного беспроблемного покрытия непредвиденных расходов. Важно только, чтобы она в нужное время была под рукой. Для предпринимателя кредитная карточка полезна во многих отношениях.

Кредитная карточка бизнес-клиента — это подручный резерв оборотных средств. Ее можно сравнить со швейцарским ножом: и то, и другое выручит не в любой ситуации, но может быть легко и эффективно использовано во многих ситуациях.

3. Множество дополнительных возможностей для деловых поездок. Хорошим выбором для деловой поездки будет Золотая кредитная карточка, бесплатно предоставляющая обширный пакет услуг страхования путешествий, который действует по всему миру как в отношении владельца карточки, так и в отношении трех сопровождающих его коллег. Включено страхование от многих расходов, которые могут возникнуть из-за нежелательных изменений, таких как отмена и задержка рейсов и другие препятствия для поездки. Сумма покрытия медицинского страхования составляет 750 000 евро. Карточка предоставляет доступ в бизнес-залы аэропортов и бесплатный доступ к качественному интернет-соединению Boingo Wi-Fi в миллионе точек по всему миру. При оплате Золотой кредитной карточкой действует беспроцентный период до 40 дней. Карточке сопутствуют выгодные партнерские предложения.

4. Поддержка в непредвиденных ситуациях. Карточка действительна в течение 3 лет, поэтому финансовый резерв всегда под рукой. В Swedbank кредитная карточка является самым популярным выбором клиентов в случае потребности в финансировании на сумму до 5000 евро. Например, за первую половину этого года бизнес-клиенты Swedbank совершили уже порядка 200 000 операций по кредитным карточкам, и эта цифра только растет. Оборот по операциям с карточками по сравнению с прошлым годом вырос на 34 %, и в среднем компании совершают платежи с помощью кредитных карточек примерно на 4,5 миллиона евро в месяц. Чаще всего предприниматели оплачивают кредитной карточкой рекламные услуги, а также компьютеры и другую электронику.

Удобное и выгодное предложение для клиентов Swedbank

Подать ходатайство о кредитной карточке для бизнес-клиента в Swedbank можно быстро и легко – в любое удобное время это можно сделать в интернет-банке. Если платежная история предприятия в порядке, отчеты сданы и налоги уплачены, карточку можно получить через неделю после подачи ходатайства. Карточка отправляется по адресу предприятия почтой.

Даже если в ближайшем будущем карточка не понадобится, имеет смысл заказать ее уже сейчас, ведь до конца октября действует специальное предложение по кредитным карточкам для бизнес-клиентов: карточка оформляется бесплатно, и в первые 3 месяца у нее отсутствует ежемесячная плата.

Финансовые услуги предлагает Swedbank AS. Ознакомьтесь с условиями и обратитесь за консультацией.