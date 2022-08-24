Визы для граждан России: Пустят на похороны? А к бабушке? Главные вопросы о пересечении границы(3)
С 18.08.2022 в Эстонию запрещен въезд для всех граждан Российской Федерации, имеющих действительную визу, полученную для поездки с целью туризма или бизнеса, в том числе для участия в проходящих в Эстонии спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях. Ограничение касается граждан Российской Федерации, имеющих действительную визу, выданную Эстонией. Министерство внутренних дел отвечает на главные вопросы о визах.
ГДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ?
Ограничения применяются во всех открытых международных пограничных пунктах Эстонии (например в Нарве, Лухамаа, Койдула, Таллиннском аэропорту, портах). Департамент полиции и погранохраны проверяет цель поездки прибывающих в страну и препятствует въезду тех людей, у которых нет более основания приезжать в эстонское государство.
ЕСЛИ ВИЗА БЫЛА ПОЛУЧЕНА С ЦЕЛЬЮ КРАТКОСРОЧНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА, МОГУ ЛИ Я В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЪЕЗЖАТЬ В СТРАНУ?
Да, если ваше краткосрочное трудоустройство зарегистрировано в Эстонии.
ЕСЛИ ПРИЕЗЖАЮТ СУПРУГИ, У ОДНОГО ИЗ КОТОРЫХ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, А У ВТОРОГО — ГРАЖДАНСТВО КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ СТРАНЫ И ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА, МОЖЕТ ЛИ СУПРУГ(-А) С РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ ПРИЕХАТЬ ВМЕСТЕ С НИМ?
Зависит от цели. Если супруги приезжают вместе с общей целью, то зависит от того, подпадает ли цель под санкции или нет.
МОГУТ ЛИ ПРИЕХАТЬ БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ, СУПРУГИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ И НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СОЖИТЕЛИ?
Да. Если цель поездки не подпадает под санкции. Для незарегистрированных сожителей есть разница, потому что только те сожители, у которых есть общий несовершеннолетний ребенок, не подпадают под ограничения.
КАК СИТУАЦИЯ ОТРАЗИТСЯ НА СЕМЬЯХ, В КОТОРЫХ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ИМЕЮТ ВИЗЫ С РАЗНЫМИ ЦЕЛЯМИ?
Ограничение применяется исходя из цели и для всех членов семьи. Если у всех цель поездки, которая попадает под санкцию, въезд запрещен. Однако, если цель поездки не подпадает под санкцию, въезд разрешен.
ДЕЙСТВУЕТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ГРАНИЦУ НА ОСНОВАНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВИЗЫ (ТИПА D)?
Ограничение действует и для лиц, пересекающих границу на основании долгосрочной визы (типа Д), если цель поездки подпадает под санкцию: туристическая или деловая поездка, участие в проходящих в Эстонии спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.
МОЖНО ЛИ ВЪЕЗЖАТЬ В ЭСТОНИЮ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ В ЭСТОНИИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ИЛИ СРОЧНЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО?
Да, им по-прежнему можно въезжать.
У МЕНЯ ЕСТЬ БИЛЕТ НА КРУИЗ НА КОРАБЛЕ, КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТСЯ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В ДРУГОЙ СТРАНЕ ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ, НО ТАКЖЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ТАЛЛИННЕ И НА СААРЕМАА. МОГУ ЛИ Я СОЙТИ С КОРАБЛЯ И ПОСЕТИТЬ ТАЛЛИНН И СААРЕМАА?
Да. Те, кто уже въехал в Шенгенскую зону, смогут посетить Эстонию. На внутренних границах и во время внутриевропейских поездок пограничный контроль отсутствует.
ВОЗМОЖЕН ЛИ ТРАНЗИТ, ЕСЛИ ГРАЖДАНИН РОССИИ, ИМЕЮЩИЙ ВЫДАННУЮ ЭСТОНИЕЙ ШЕНГЕНСКУЮ ВИЗУ, ЖЕЛАЕТ ЧЕРЕЗ ЭСТОНИЮ ПРОЕХАТЬ В ДРУГУЮ СТРАНУ?
Транзит через Эстонию разрешен.
МОГУ ЛИ Я ПОСЕТИТЬ ЭСТОНИЮ, ЕСЛИ Я ОСТАВИЛ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ В АЭРОПОРТУ ТАЛЛИННА НАПРАВЛЯЯСЬ В АВИАРЕЙС?
Да. Находящиеся в транзите обладатели шенгенской визы, выданной Эстонией, могут вернуться домой через Эстонию и после вступления санкций в силу.
МОГУ ЛИ Я ПРИЕХАТЬ В ЭСТОНИЮ С ЦЕЛЬЮ ПОСЕЩЕНИЯ ЗДЕСЬ КОНЦЕРТА, БИЛЕТ НА КОТОРЫЙ Я УЖЕ КУПИЛ ЗАРАНЕЕ?
Нет.
Я ОКОНЧИЛ УНИВЕРСИТЕТ В ЭСТОНИИ И СЕЙЧАС НАХОЖУСЬ НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ У СЕБЯ НА РОДИНЕ (В РОССИИ). МОГУ ЛИ Я ВЕРНУТЬСЯ В ЭСТОНИЮ, ЧТОБЫ СДАТЬ СВОЕ АРЕНДОВАННОЕ ЖИЛЬЕ?
Если у вас есть действующий вид на жительство или виза, то да.
МОГУ ЛИ Я ПОСЕТИТЬ ЭСТОНИЮ, ЕСЛИ У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ ЗАРАНЕЕ ЗАБРОНИРОВАННЫЙ (И ОПЛАЧЕННЫЙ) НОЧЛЕГ?
Нет.
МОГУ ЛИ Я ПОСЕТИТЬ ЭСТОНИЮ, ЕСЛИ МЕНЯ ПРИГЛАСИЛИ НА СВАДЬБУ/ ЮБИЛЕЙ?
Да, когда речь идет о важном событии для близкого родственника (дети, внуки, родители, бабушки и дедушки), супруга или человека, с которым у вас есть общие несовершеннолетние дети.
МОГУ ЛИ Я ПОСЕЩАТЬ ЭСТОНИЮ, ЕСЛИ В ЭСТОНИИ ЖИВЕТ МОЯ БАБУШКА?
Посещать можно:
родственников по восходящей или нисходящей линии (дети, внуки, родители, дедушка, бабушка);
супруга(-у);
человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети.
Посещающий должен быть гражданином или имеющим постоянный вид на жительство в Эстонии или в другой стране ЕС.
СМОГУ ЛИ Я ПОСЕЩАТЬ ЭСТОНИЮ, ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В ЭСТОНИИ?
Граждане России, которые имеют недвижимость в Эстонии, не смогут более получить визу для посещения Эстонии, а управлять своим имуществом им придется дистанционно.
БУДЕТ ЛИ ВЫДАННАЯ В ЭСТОНИИ ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА ПРИЗНАНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ?
Виза не будет признана недействительной и в пограничном пункте ее аннулировать не будут. Пересечение границы будет пресечено и с границы человек будет отправлен обратно.
С КАКОГО ВРЕМЕНИ И КАК ДОЛГО ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ?
С 18.08.2022 действуют ограничения на выдачу виз гражданам России и на их въезд в страну с внешней границы. Ограничения действуют до принятия Правительством Республики решения их отменить.
МОГУ ЛИ Я ПРИЕХАТЬ В ЭСТОНИЮ НА ПОХОРОНЫ?
Вы можете приехать на похороны. Нужно учитывать, что при въезде в Эстонию вы обязаны подтвердить цель и условия предполагаемой цели пребывания, на границе проверяются все обстоятельства.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
МОГУ ЛИ Я ЗАВЕРШИТЬ ОБУЧЕНИЕ В ЭСТОНИИ, ЕСЛИ Я НЕ УСПЕЛ ЭТО СДЕЛАТЬ В НОМИНАЛЬНЫЙ СРОК?
Чтобы завершить учебу, можно ходатайствовать о продлении вида на жительства сроком до одного года. Для этого нужно подать ходатайство в Департамент полиции и погранохраны.
МОГУ ЛИ Я ПОПАСТЬ В ЭСТОНИЮ, ЕСЛИ Я РАБОТАЮ НА КОРАБЛЕ / ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ ДАЛЬНЕГО РЕЙСА, КОТОРЫЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ИЗ ЭСТОНИИ?
Да. Лицо, которое непосредственно связано с международной перевозкой грузов и пассажиров, включая члена экипажа международного транспортного средства или судна, а также лицо, осуществляющее ремонтные, гарантийные или обслуживающие работы на транспортном средстве, может посещать Эстонию.
МОГУ ЛИ Я ПРИЕХАТЬ В ЭСТОНИЮ, ЕСЛИ МОЯ ДОЧЬ (СЫН, СУПРУГ(-А), МАТЬ, ОТЕЦ) ЖИВУТ ЗДЕСЬ НА ОСНОВАНИИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО?
Да, если целью является посещение проживающего в Эстонии гражданина Эстонии или имеющего постоянный вид на жительство в Эстонии родственника по прямой нисходящей линии (сын, дочь, внук) или восходящей линии (мать, отец, бабушка, дедушка) или супруга(-у).
МОГУ ЛИ Я ВЪЕХАТЬ В ЭСТОНИЮ В САНКЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ ИЗ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ?
Вы можете въехать в Эстонию независимо от цели въезда из другой страны Шенгенского соглашения, например, из Финляндии или Латвии.
ДОЛЖЕН ЛИ Я ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ УЧЕБЫ, ЕСЛИ МНЕ УГРОЖАЕТ ТАМ ОПАСНОСТЬ?
Если возвращение на родину опасно даже после окончания учебы, вы можете ходатайствовать о предоставлении международной защиты в Эстонии наравне с гражданами других стран.
МОГУ ЛИ Я ПРИЕХАТЬ В ЭСТОНИЮ К СУПРУГУ?
Да.
МОГУ ЛИ Я ПРИЕХАТЬ В ЭСТОНИЮ, ЕСЛИ МОЙ СУПРУГ ИЛИ ПАРТНЕР ПО СОЖИТЕЛЬСТВУ РАБОТАЕТ В ЭСТОНИИ ДИПЛОМАТОМ?
Да, сотрудники расположенных в Эстонии дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей по-прежнему могут посещать Эстонию. Членом семьи считается супруг, зарегистрированный партнер и дети. При этом нужно обратить внимание на то, что зарегистрированное сожительство считается таковым, если оно официально признается страной, где проживают партнеры.