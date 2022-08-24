Визы для граждан России: Пустят на похороны? А к бабушке? Главные вопросы о пересечении границы

ГДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ?

Ограничения применяются во всех открытых международных пограничных пунктах Эстонии (например в Нарве, Лухамаа, Койдула, Таллиннском аэропорту, портах). Департамент полиции и погранохраны проверяет цель поездки прибывающих в страну и препятствует въезду тех людей, у которых нет более основания приезжать в эстонское государство.

ЕСЛИ ВИЗА БЫЛА ПОЛУЧЕНА С ЦЕЛЬЮ КРАТКОСРОЧНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА, МОГУ ЛИ Я В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЪЕЗЖАТЬ В СТРАНУ?

Да, если ваше краткосрочное трудоустройство зарегистрировано в Эстонии.

ЕСЛИ ПРИЕЗЖАЮТ СУПРУГИ, У ОДНОГО ИЗ КОТОРЫХ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, А У ВТОРОГО — ГРАЖДАНСТВО КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ СТРАНЫ И ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА, МОЖЕТ ЛИ СУПРУГ(-А) С РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ ПРИЕХАТЬ ВМЕСТЕ С НИМ?

Зависит от цели. Если супруги приезжают вместе с общей целью, то зависит от того, подпадает ли цель под санкции или нет.

МОГУТ ЛИ ПРИЕХАТЬ БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ, СУПРУГИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ И НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СОЖИТЕЛИ?

Да. Если цель поездки не подпадает под санкции. Для незарегистрированных сожителей есть разница, потому что только те сожители, у которых есть общий несовершеннолетний ребенок, не подпадают под ограничения.

КАК СИТУАЦИЯ ОТРАЗИТСЯ НА СЕМЬЯХ, В КОТОРЫХ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ИМЕЮТ ВИЗЫ С РАЗНЫМИ ЦЕЛЯМИ?

Ограничение применяется исходя из цели и для всех членов семьи. Если у всех цель поездки, которая попадает под санкцию, въезд запрещен. Однако, если цель поездки не подпадает под санкцию, въезд разрешен.

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ГРАНИЦУ НА ОСНОВАНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВИЗЫ (ТИПА D)?

Ограничение действует и для лиц, пересекающих границу на основании долгосрочной визы (типа Д), если цель поездки подпадает под санкцию: туристическая или деловая поездка, участие в проходящих в Эстонии спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.

МОЖНО ЛИ ВЪЕЗЖАТЬ В ЭСТОНИЮ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ В ЭСТОНИИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ИЛИ СРОЧНЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО?

Да, им по-прежнему можно въезжать.