„Сдохни, уродина!“ - выкрикнул клиент и плюнул в лицо сотруднице Circle K. Хамство в сфере услуг — явление регулярное

Трийн (42 года, мать двоих детей), собрав всю волю в кулак, хотя больше всего ей хотелось повернуться спиной и убежать, спокойно произнесла: „Пожалуйста, успокойтесь. В соответствии с Законом ЭР о табаке я должна...“ Но женщина не успела закончить предложение, прямо в лицо ей полетел плевок, а парень, изрыгая ругательства и мат, вышел из торгового зала.

„Клиент хотел купить сигареты, и сотрудница автозаправки попросила его предъявить документ, чтобы удостовериться, что он совершеннолетний. В ответ юноша вышел из себя, обругал работницу и плюнул ей в лицо, что вообще не укладывается в голове“, - сказала Пирет Каск, менеджер по персоналу компании Circle K. Этот эпизод, по ее словам, как нельзя лучше описывает царящую в сфере обслуживания ситуацию, где работникам ежедневно приходится сталкиваться с хамством и грубостью, пишет Delfi Ärileht. „Хотя позднее клиент извинился за свое поведение, но работник никогда не забудет незаслуженную обиду“, - добавила Каск.