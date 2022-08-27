27.08.2022, 11:05
„Сдохни, уродина!“ - выкрикнул клиент и плюнул в лицо сотруднице Circle K. Хамство в сфере услуг — явление регулярное(13)
ФОТО: | Ekspress Meedia
„Сдохни, уродина!“ - ничуть не стесняясь, крикнул в лицо женщине парень.
Трийн (42 года, мать двоих детей), собрав всю волю в кулак, хотя больше всего ей хотелось повернуться спиной и убежать, спокойно произнесла: „Пожалуйста, успокойтесь. В соответствии с Законом ЭР о табаке я должна...“ Но женщина не успела закончить предложение, прямо в лицо ей полетел плевок, а парень, изрыгая ругательства и мат, вышел из торгового зала.