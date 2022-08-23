Нарвский танк и другие советские военные памятники перейдут в собственность государства

В дополнение к танку Т-34, уже хранящемуся в Эстонском военном музее, в экспозицию музея как государственная собственность будут включены красная звезда, снятая с обелиска Красной армии в Нарвском замковом парке, и две мемориальные доски, металлическое панно, снятое с монумента „Три штыка“, красная звезда и памятная табличка, снятые с братской могилы погибших во Второй мировой войне на территории между рекой Нарва и бастионом Виктория, а также якорь и памятный камень, снятые с памятника советскому десанту в Мерикюла.