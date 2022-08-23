Начинается исследование загрязнения нефтепродуктом на дне Штромки

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, поиск подрядчика занял время, так как задание сложнее среднего. В Эстонии было мало случаев, когда приходилось проводить исследование грунта на дне водоема и ликвидировать загрязнение. „В результате нескольких конкурсов мы нашли партнера, с чьей помощью можем приступить к исследованию и выяснить точное расположение загрязнения и его объем“. Работы выполнит OÜ REI Geotehnika.

Когда станут известны результаты исследования, то есть масштаб и расположение загрязнения, будет объявлен конкурс на поиск ликвидатора загрязнения.

Первые признаки загрязнения остаточными нефтепродуктами в воде на Штромке обнаружили в конце июня, когда в воде и на песке заметили маленькие маслянистые пятна. По словам старейшины Пыхья-Таллинна, районная управа в сотрудничестве со Спасательным департаментом и Департаментом окружающей среды отреагировали оперативно, и зона загрязнения была ограждена. В конце июня Департамент окружающей среды взял пробы загрязнения и отправил их в лабораторию. Источник загрязнения неизвестен, но на основании того, как глубоко загрязнение находится и как себя ведет, речь идет о давнем остаточном загрязнении мазутом, которое вышло близко к поверхности из-за того, что волны с течением времени перенесли песок и сделали песчаный слой тоньше.

„Департамент окружающей среды тщательно исследовал береговую линию Штромки, и тем самым мы получили подтверждение локального характера загрязнения. Для устранения этого загрязнения с морского дна нужно исследование загрязнения морского дна пляжа Штромка и подготовка плана очистки. Цель исследования – выяснить масштаб загрязнения, точное местонахождение источника и характер загрязнения. От последнего зависит и первоначальный план работ“, — сказала Мануэла Пихлап. „Мы благодарны Департаменту окружающей среды, который быстро отреагировал и выдал все необходимые разрешения и предложил всевозможную помощь в ходе этого процесса“.