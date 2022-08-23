Начинается исследование загрязнения нефтепродуктом на дне Штромки(3)
На этой неделе начинается исследование загрязнения нефтепродуктом, находящегося в грунте под водой на Штромке. На основании исследования будет составлен план по ликвидации загрязнения.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, поиск подрядчика занял время, так как задание сложнее среднего. В Эстонии было мало случаев, когда приходилось проводить исследование грунта на дне водоема и ликвидировать загрязнение. „В результате нескольких конкурсов мы нашли партнера, с чьей помощью можем приступить к исследованию и выяснить точное расположение загрязнения и его объем“. Работы выполнит OÜ REI Geotehnika.
Когда станут известны результаты исследования, то есть масштаб и расположение загрязнения, будет объявлен конкурс на поиск ликвидатора загрязнения.
Первые признаки загрязнения остаточными нефтепродуктами в воде на Штромке обнаружили в конце июня, когда в воде и на песке заметили маленькие маслянистые пятна. По словам старейшины Пыхья-Таллинна, районная управа в сотрудничестве со Спасательным департаментом и Департаментом окружающей среды отреагировали оперативно, и зона загрязнения была ограждена. В конце июня Департамент окружающей среды взял пробы загрязнения и отправил их в лабораторию. Источник загрязнения неизвестен, но на основании того, как глубоко загрязнение находится и как себя ведет, речь идет о давнем остаточном загрязнении мазутом, которое вышло близко к поверхности из-за того, что волны с течением времени перенесли песок и сделали песчаный слой тоньше.
„Департамент окружающей среды тщательно исследовал береговую линию Штромки, и тем самым мы получили подтверждение локального характера загрязнения. Для устранения этого загрязнения с морского дна нужно исследование загрязнения морского дна пляжа Штромка и подготовка плана очистки. Цель исследования – выяснить масштаб загрязнения, точное местонахождение источника и характер загрязнения. От последнего зависит и первоначальный план работ“, — сказала Мануэла Пихлап. „Мы благодарны Департаменту окружающей среды, который быстро отреагировал и выдал все необходимые разрешения и предложил всевозможную помощь в ходе этого процесса“.
Департамент здоровья на основании результата анализа проб заключил, что остаточное загрязнение нефтепродуктами может распространяться за пределы обозначенной территории. Департамент здоровья рекомендует не купаться на пляже Штромка/Пельгуранд, пока загрязнение не будет устранено. На пляже фиолетовый флаг.
В течение лета 2022-го года в районе Штромки обнаружили два случая загрязнения. Второй случай загрязнения заметили через месяц, 28 июля, когда в прибрежном парке на Штромке в нескольких сотнях метров от моря выступила из-под земли жидкая маслянистая масса. В тот же день загрязнение, 7,5 тонны битума, было выкопано. Выкопанное загрязнение было утилизировано, яму закопали и землю в парке выровняли. Департаментом окружающей среды взял пробы и отправил в лабораторию для анализа и сравнения с обнаруженным прежде на Штромке загрязнением. В результате выяснилось, что причиной загрязнения стали закопанные и просочившиеся на поверхность остатки битумного асфальта. Лабораторный анализ показал, что нефтепродукты в воде и на суше похожи.