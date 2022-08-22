ФОТО И ВИДЕО | Минобразования рекомендует избегать общегосударственного дистанта. Экспресс-тестирование продолжится

Канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвалтс отметила сегодня на пресс-конференции, что и в новом учебном году по-прежнему придется считаться с распространением коронавируса.

„Наша задача - держать все молодежные и образовательные учреждения открытыми и поддерживать их безопасность, - сказала Винтер-Немвалтс - Очень-очень рекомендуем избегать общегосударственного дистанционного обучения. Предыдущий учебный год показал, что работает принцип: решения о переходе на дистанционное обучение принимается исходя из конкретных ситуаций в регионах“.

По ее словам, в прошлом учебном году сработал принцип, когда дистанционное обучение применялось в конкретном классе или школьной ступени. „Так могло бы быть и в этом году, - сказала Винтер-Немвалтс. - Что мы по-прежнему настоятельно рекомендуем - так это то, чтобы дистанционного обучения избегали прежде всего в младших классах и в случае учеников, нуждающихся в дополнительной поддержке“.

Речь на пресс-конференции зашла и о мерах противодействия коронавирусу. „Если проявляются любые симптомы болезни, в том числе и у вакцинированных, нужно оставаться дома. Если экспресс-тест положительный, надо оставаться дома не менее пяти дней, - подчеркнула канцлер. - Если имелся близкий контакт с инфицированным, очень важно следить за своим здоровьем. Если появятся малейшие симптомы, следует использовать экспресс-тест, при появлении симптомов - оставаться дома и связаться с семейным врачом“.

Рекомендация по вакцинации сохраняется, подтвердила Винтер-Немвалтс.

Что касается экспресс-тестирования, то здесь министерство дает школам установку продолжать в школах тестирование. „Мы рекомендуем давать тесты учащимся домой, чтобы они тестировались в случае недомогания или появления симптомов, - сказала вице-канцлер. - Тестами школы обеспечит государство“.