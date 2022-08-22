К концу месяца у жителей Эстонии остается больше денег, чем у латышей или литовцев

Исследование показало, что 55% населения Эстонии регулярно инвестируют в свою внешность. Больше всего об этом заботятся женщины в возрасте 35-54 лет. Регулярные ежемесячные инвестиции во внешний вид являются нормой для 40% латышей и 48% литовцев.

Самыми большими любителями домашних питомцев являются латыши: 48% жителей Латвии выделяют расходы, связанные с домашними животными, как часть своих ежемесячных расходов. В Литве соответствующий показатель составляет 44%, а в Эстонии – 38%. Интересно, что только 27% населения Литвы ежемесячно тратят деньги на телевидение или стриминговые сервисы. Расходы в этой категории несут 66% латышей и 59% эстонцев.

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45% жителей Эстонии в возрасте 18–34 лет подтверждают, что после оплаты всех расходов у них остаются деньги. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 4%. Треть респондентов из Эстонии утверждают, что их личное финансовое положение хуже, чем год назад. „Учитывая нынешний уровень инфляции, откладывать деньги после оплаты ежемесячных расходов становится все труднее. Даже в тех сферах, где заработная плата увеличивается, редко удается угнаться за инфляцией. Очевидно то, что нынешняя ситуация вызывает вопросы о будущем“, – говорит Кристи Саареметс, исполнительный директор компании IPF Digital Estonia, которая недавно вывела на рынок финансовую платформу Creditea.

Только 28% пожилых людей (в возрасте 55-65 лет) говорят, что ежемесячно у них остаются деньги после оплаты регулярных расходов. 15% респондентов этой возрастной группы не имеют сбережений. Сложнее обстоит дело в Литве, где только 11% пенсионеров заявили, что у них ежемесячно остаются деньги. Интересно, что половина (50%) литовских мужчин заявили, что за последние 12 месяцев им удавалось откладывать деньги (в Эстонии 42% респондентов, в Латвии 37% респондентов).

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