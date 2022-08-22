ГРАФИК | Быстрый рост индекса цен производителей промышленной продукции замедлился

По словам аналитика Департамента статистики Гермо Валгенберга, по сравнению с июлем прошлого года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины, продуктов питания и изделий из металла. „В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 20,3%, в том числе в производстве продуктов питания — 25,1%“, — добавил Валгенберг.

По сравнению с июнем больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электроэнергии и продуктов питания. Влияние на индекс оказало также снижение цен в деревообработке и в производстве электронного оборудования и топливных масел.

Индекс цен на экспортную продукцию в июле повысился по сравнению с июнем на 0,4%. Более всего повысились цены на электроэнергию, цены в горнодобывающей промышленности и цены на изделия из древесины. При этом наиболее снизились цены на нефтепродукты, изделия из металла и сельскохозяйственную продукцию. По сравнению с июлем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 26,8%.

Индекс цен на импортную продукцию в июле увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%. Более всего выросли цены на электроэнергию, химикаты и химическую продукцию, производство мебели. Наиболее снизились цены на нефтепродукты, изделия из древесины и сельскохозяйственную продукцию. По сравнению с тем же месяцем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 28,7%.