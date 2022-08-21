21.08.2022, 18:52
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне юноши
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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летнего Карла-Роберта, который ушел с своего дома в Ласнамяэ и не вернулся.
По словам близких, молодой человек ушел из дома утром 20 августа, на телефонные звонки он не отвечает.
Рост Карла-Роберта 180 см, худощавого телосложения. Глаза карие, волосы каштановые, челка до глаз. С собой имеет черный рюкзак Adidas. Уходя из дома, молодой человек был одет в черные брюки, белую футболку и легкий жилет Adidas с желтыми полосками. На ногах черно-белые кеды Nike, с собой у него ноутбук.
Полиция просит всех, кто видел юношу или знает его местонахождение, позвонить по телефону 112.