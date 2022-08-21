ВИДЕО | Кристина Каллас о танке-памятнике: то, чего я боялась, к сожалению произошло

„Всех, в том числе и меня, волновала тема с Нарвским танком. То, чего я боялась, к сожалению произошло. Мы очень старались найти более мягкое решение, чтобы Нарвское горсобрание само взяло дело в свои руки, это было бы более приемлемо для нарвитян. Но, к сожалению, имела место силовая акция со стороны государства, и эмоции, понятно, сейчас у нарвитян очень сильные“, - констатирует Кристина Каллас.

„Мы хотели, чтобы Нарвское горсобрание решило эту проблему на месте. Танк однозначно должен был быть перенесен, он был зоной конфликта. Но надо было, чтобы местные власти сами приняли это решение“, - добавила она.

„Вторая волнующая тема связана с инфляцией и энергетикой. Я переживаю - что будет происходить зимой, смогу ли я заплатить по всем счетам. Но я получаю не самую маленькую в Эстонии зарплату и понимаю, какой стресс у людей, которые уже летом начинают об этом думать“.

По словам лидера партии Eesti 200, сосредоточиться на вопросе цен на электроэнергию и помощи людям и бизнесу „нужно было уже вчера“.

„Я думаю, что на данный момент правительство не имеет на самом деле четкого плана - что будет и как на это реагировать“, - считает Каллас, по мнению которой следует сейчас принимать срочные решение, например, вывести все электростанции Нарвы на полную мощность.

Каллас сказала, что не поддерживает решение министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу не продлять виды на жительство российским и белорусским студентам.

„Я - университетский преподаватель и знаю многих из них. Они приехали в Эстонию с надеждой получить хорошее европейское образование, жить в свободной стране. Причем многие из них уже выучили эстонский язык. И теперь, когда им говорят, что вы нам не нужны и хотят их выслать обратно, меня очень огорчает. Мой совет этим студентам - срочно подавать ходатайство о статусе беженца. По политическим или гуманитарным мотивам. Чтобы они остались в Эстонии“, - посоветовала Каллас.