ВИДЕО | Актер Эдуард Теэ о советских памятниках: я за то, чтобы сидеть и разговаривать

Если говорить об истории и памятниках, то как следует с ними поступать - оставить или переносить?

„У меня такое внутреннее личное человеческое ощущение, что если что-то не я сделал, то у меня нет морального права решать его судьбу. Я за то, чтобы сидеть и разговаривать, а потом решать всем вместе“, - сказал Теэ.

„Я же не могу провести без разрешения соседей, скажем, свет на второй этаж. Я же должен спросить, что они по этому поводу думают“, - отметил актер.

Из интервью вы также сможете узнать, как философски молодой человек относится к высоким ценам на электричество и визовым ограничениям, влияющим на свободу передвижения для многих людей.