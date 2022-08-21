ВИДЕО | Актер Эдуард Теэ о советских памятниках: я за то, чтобы сидеть и разговаривать(13)
Актер Русского театра Эдуард Теэ первый раз оказался на президентском приеме. По его словам, посещение президентского дворца представляет также исторический, архитектурный и ландшафтный интерес. Вот с вопроса об исторической памяти мы и начали наш разговор.
Если говорить об истории и памятниках, то как следует с ними поступать - оставить или переносить?
„У меня такое внутреннее личное человеческое ощущение, что если что-то не я сделал, то у меня нет морального права решать его судьбу. Я за то, чтобы сидеть и разговаривать, а потом решать всем вместе“, - сказал Теэ.
„Я же не могу провести без разрешения соседей, скажем, свет на второй этаж. Я же должен спросить, что они по этому поводу думают“, - отметил актер.
Из интервью вы также сможете узнать, как философски молодой человек относится к высоким ценам на электричество и визовым ограничениям, влияющим на свободу передвижения для многих людей.