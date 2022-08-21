ВИДЕО | Историк Давид Всевиов сравнил Нарвский танк с закипевшим молоком в кастрюле, которую нужно было снять с плиты

Правительство Эстонии приняло решение демонтировать все советские монументы в стране. 16 августа в Нарве были демонтированы несколько памятников, в том числе „Танк Т-34“. Жители Нарвы выступали против переноса памятников.

„Если дело не в разуме, а эмоциях, тогда я сравниваю это с тем, как закипает молоко. Ты замечаешь этот момент и выключаешь плиту, но оно все равно переливается через край [кастрюли]. И тогда нет другого выхода, как снять кастрюлю. В каком-то смысле этот танк - закипевшее молоко в кастрюле. Другого выхода уже нет“, - уверен историк.

При этом историк напомнил, что германские концентрационные лагеря, которые находились преимущественно на территории Польши, не уничтожены. „Они оставлены для того, чтобы мы не забыли этого ужаса“, - говорит историк. Он не исключает, что и танк в Нарве мог бы нам напоминать о том, что из-за совершения глупостей к нам могут прийти эти танки. „Но мы на это не способны. И тогда мы выходим на другой уровень, когда идет борьба эмоций“, - говорит Всевиов.

Он напоминает, что в истории Эстонии танки играли другую роль, и сегодня, когда в Украине идет война, им не место в публичном пространстве. „Ничего не поделаешь, их приходится оттуда убирать“. Всевиов признается, что не понимает, как можно поклоняться танку и ехать к нему в день свадьбы.