Новости Эстонии
21.08.2022, 14:10

Кая Каллас о скандале вокруг премьер-министра Финляндии: мне жалко на всё это смотреть

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Kaja Kallas
Kaja Kallas
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Ekspress Meedia

В среду в социальные сети просочились видеоролики, на которых премьер-министр Финляндии Санна Марин тусуется с друзьями, танцует и поет. По мнению критиков, такое поведение не подобает премьер-министру страны, и из-за видео в Финляндии возникли серьезные дебаты по поводу поведения премьер-министра. Этот случай прокомментировала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

- Санну Марин обидели?

- Я скажу, что все мы - люди, мне жалко на всё это смотреть. В конце концов все - люди и расслабляются по-разному.

- Когда вы сами последний раз хорошо веселились?

- Я только недавно побывала на одном дне рождения, где были очень крутые танцевальные группы, и так как мы с мужем ходим танцевать так сказать в плане тренировки, то таких мест, где ты можешь таким образом потанцевать, на самом деле очень мало. Но там можно было как следует потанцевать. Это было в июле.

Полностью интервью с Каей Каллас будет опубликовано в понедельник в Eesti Päevaleht.

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