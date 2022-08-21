Кая Каллас о скандале вокруг премьер-министра Финляндии: мне жалко на всё это смотреть

- Я скажу, что все мы - люди, мне жалко на всё это смотреть. В конце концов все - люди и расслабляются по-разному.

- Я только недавно побывала на одном дне рождения, где были очень крутые танцевальные группы, и так как мы с мужем ходим танцевать так сказать в плане тренировки, то таких мест, где ты можешь таким образом потанцевать, на самом деле очень мало. Но там можно было как следует потанцевать. Это было в июле.