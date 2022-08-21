Кая Каллас о скандале вокруг премьер-министра Финляндии: мне жалко на всё это смотреть(26)
В среду в социальные сети просочились видеоролики, на которых премьер-министр Финляндии Санна Марин тусуется с друзьями, танцует и поет. По мнению критиков, такое поведение не подобает премьер-министру страны, и из-за видео в Финляндии возникли серьезные дебаты по поводу поведения премьер-министра. Этот случай прокомментировала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
- Санну Марин обидели?
- Я скажу, что все мы - люди, мне жалко на всё это смотреть. В конце концов все - люди и расслабляются по-разному.
- Когда вы сами последний раз хорошо веселились?
- Я только недавно побывала на одном дне рождения, где были очень крутые танцевальные группы, и так как мы с мужем ходим танцевать так сказать в плане тренировки, то таких мест, где ты можешь таким образом потанцевать, на самом деле очень мало. Но там можно было как следует потанцевать. Это было в июле.
Полностью интервью с Каей Каллас будет опубликовано в понедельник в Eesti Päevaleht.