В День Балтийского моря на пляж Штромки приглашают неравнодушных людей

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в День Балтийского моря особое внимание обращается и на чистоту морского побережья, чтобы опасный мусор не попал в воду. „Например, токсичные окурки не разлагаются, и каждый год в Эстонии в природу попадает почти 80 тонн сигаретных фильтров, которые съедают рыбы. Приглашаем любителей природы на Штромку, чтобы сделать наш район чище“, — сазала Пихлап.