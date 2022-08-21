В День Балтийского моря на пляж Штромки приглашают неравнодушных людей(3)
25 августа, в День Балтийского моря, в прибрежной зоне Коплиранна на пляже Штромка состоится толока по уборке, в которой могут принять участие все желающие.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в День Балтийского моря особое внимание обращается и на чистоту морского побережья, чтобы опасный мусор не попал в воду. „Например, токсичные окурки не разлагаются, и каждый год в Эстонии в природу попадает почти 80 тонн сигаретных фильтров, которые съедают рыбы. Приглашаем любителей природы на Штромку, чтобы сделать наш район чище“, — сазала Пихлап.
Толока в День Балтийского моря начнется 25 августа в 16 часов на парковке у пересечения улиц Коплиранна и Пельгуранна (за рестораном „F. M. Dostojevski“). Предварительная регистрация: https://bit.ly/3JmIEsm
Толоку организуют Центр стратегического управления Таллинна и управа Пыхья-Таллинна. Проведение Дня Балтийского моря в Эстонии координирует Финский институт совместно с посольством Финляндии. В Эстонии День Балтийского моря впервые отметили в 2020 году.