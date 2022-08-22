Почему в разных районах такое разное количество супермаркетов?(9)
Когда к нам пришли магазины LIDL, многие заметили, что некоторые из них строят там, где уже есть представители других торговых сетей. Не логично ли было бы строить супермаркеты там, где ничего нет? „МК-Эстония“ узнала, существуют ли нормы по количеству магазинов на душу населения и чем руководствуются компании при открытии новых торговых точек.
На пересечении улиц Сыле и Кольде в столичном районе Пыхья-Таллинн через дорогу друг от друга находится два супермаркета – Selver и Rimi. На месте Rimi когда-то давно был Säästumarket, а Selver построили несколько лет назад, когда на этой же площади возвели многоэтажный жилой дом. И это несмотря на то, что буквально в семи минутах ходьбы на той же улице Сыле уже есть один супермаркет Selver. При этом на другом конце района, на так называемых линиях, новые дома построили, а супермаркетов в шаговой доступности нет, до ближайшего надо ехать.
Нет ничего и в новом микрорайоне на выезде из Таллинна в сторону Кейла. Множество одинаковых домов в этой части Хааберсти предполагают, что здесь будет жить много семей. Логично было бы сделать бизнес-площади на первых этажах домов, чтобы обеспечить людям блага в шаговой доступности, но до ближайшего супермаркета пешком не дойти.
Не дальше 250 метров
В других странах существуют определенные нормы, которые регламентируют, сколько магазинов должно быть на определенное количество жителей, и на эти нормы опираются, планируя новые жилые кварталы. Так, например, во Франции проектирование новых жилых домов предусматривает строительство двух кв. м. магазинной площади на одну квартиру. А в России в отношении продовольственных магазинов действует правило, что на 1000 человек должно быть не меньше 202 кв. м. торговой площади.
Существуют в России параметры и для магазинов шаговой доступности, площадь которых меньше 300 кв. м. и где продают как продовольственные, так и промтовары. Для них в расчет берется плотность населения и расстояние до домов. В селах до таких магазинов должно быть не более 500 м, в городах – не более 250 м. При плотности населения до 5000 человек на кв. км. в населенном пункте должно быть не меньше двух таких магазинов, при плотности 15 000 человек – не меньше восьми.
В советское время в нормах для проектировании новых районов было указано: „Магазины должны быть максимально укрупнены и размещены с учетом оптимальных радиусов обслуживания, с целью создания наибольших удобств для населения в части закупки различных товаров по возможности в одном месте и с минимальной затратой времени. В зависимости от градостроительных условий магазины следует располагать в отдельно стоящих зданиях, предназначаемых для размещения нескольких обслуживающих население предприятий (торгово-бытовых центров) или проектируемых для размещения только магазинов, а также в первых этажах жилых зданий“.
Существуют ли какие-то нормы в Эстонии? Обязывает ли Таллинн застройщиков обеспечить жителей новых микрорайонов магазинами в шаговой доступности?
Инфраструктура в интересах застройщика
В Таллиннском центре компетенций формирования пространства отвечают, что количество магазинов при строительстве новых жилых районов никак не регулируется, нормы в этом вопросе отсутствуют и рынок сам регулирует этот вопрос. Однако в некоторых случаях при составлении планировки устанавливается требование о наличии или о доле бизнес-площадей либо площадей для оказания услуг.
„Требование о наличии бизнес-площадей и площадей для оказания услуг может быть указано либо в общей планировке, либо в структурном плане или же в детальной планировке, – уточняет пресс-секретарь мэрии Таллинна Мария Последова. – Например, для разработки комплекса „Мустйыэ“ городом когда-то был составлен структурный план, в котором было указано требование о наличии в квартале бизнес-площадей и площадей для оказания услуг на первых этажах зданий. Исходя из этого, в детальной планировке это требование также было прописано, как и доля данных функций, а на сегодняшний день часть площадей уже построена“.
Такое требование, по словам представителя столичной мэрии, применяется в основном для реализации концепции развития Таллинна-2035, согласно которой город стремится к тому, чтобы услуги первой необходимости были доступны как можно ближе к дому.
Таави Соорм, исполнительный директор компании Bonava, которая является крупным застройщиком, отмечает, что их фирма при покупке земли под строительство учитывает месторасположение недвижимости.
„Для нас важно, чтобы рядом с домом находилась остановка общественного транспорта, школа/детский сад, зеленая зона и обязательно супермаркет, – подчеркивает Соорм. – Девелопер обязательно должен заниматься ответственным проектированием городского пространства. В сотрудничестве с городом нашей основной зоной ответственности является дворовая территория, расположенная на собственном участке, но с другой стороны, это и наш прямой деловой интерес, чтобы все необходимые услуги находились в шаговой доступности для наших клиентов“.
В расширении нет особого смысла
Если никаких регламентов нет, то чем же руководствуются торговые сети при планировании новых магазинов и почему в одних районах супермаркеты на каждом шагу, а в других до них надо ехать?
„Если в 2001 году мы начинали с небольших магазинов у дома в жилых районах, то к настоящему времени мы выросли до одной из крупнейших сетей розничной торговли в Эстонии, что позволяет покупателям выбирать между магазинами разных размеров и форматов, – говорит руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель. – У Maxima 29 магазинов в Таллинне. Учитывая, что всего у нас в Эстонии 83 магазина, это треть. Среди этих 29 магазинов 19 формата X или домашних магазинов, восемь магазинов формата XX или супермаркетов и два магазина формата XXX или гипермаркетов“.
Если говорить о районах, то больше всего, по словам Шапель, у них магазинов в Ласнамяэ (8), и в Мустамяэ (6). За ними следуют Пыхья-Таллинн и Ыйсмяэ (по 4), Нымме (3) и Кристийне (2). Также по одному магазину в Мяннику, и в центре города.
„Что касается форматов, то у нас больше всего магазинов формата X в Мустамяэ (4), а магазинов формата XX больше всего в Ласнамяэ (4). Наши крупнейшие гипермаркеты формата XXX находятся в Ласнамяэ, это Linnamäe Maxima, и в Ыйсмяэ, Haabersti Maxima. Небольшие магазины у дома есть только в Нымме, Кристийне, Мяннику и в центре города. В центре определенно есть еще место для продуктовых магазинов, – отмечает Тийа Шапель. – Несмотря на то, что пандемия коронавируса задержала открытие новых магазинов на пару лет, в конце прошлого года мы открыли два в Таллинне и его окрестностях: магазин X в Лаагри и магазин XX в Тондираба. Кроме того, во второй половине прошлого года Maxima приступила к реконструкции своих магазинов, и за последний год обновлено уже более 60 магазинов по всей Эстонии“.
Планирование торговых площадей Maxima, по словам руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью, основано на разумном расширении, а не на масштабном открытии новых магазинов.
„Мы руководствуемся потребностями клиентов, как при реконструкции существующих, так и при открытии новых магазинов. Мы хотим продолжать расти, но в первую очередь за счет новых форматов и расширения существующих магазинов. В то же время мы опираемся на детальную планировку районов в наших планах развития, а также сотрудничаем с застройщиками, – добавляет Тийа Шапель. – Кроме того, если посмотреть на количество квадратных метров торговых площадей на человека, Эстония, и особенно Таллинн, находится на лидирующих позициях в нашем регионе, поэтому расширение не имеет большого смысла. Важнее то, как лучше использовать имеющиеся квадратные метры, как сделать уже работающие магазины более эффективными. Также следует учитывать, что электронная коммерция наверняка продолжит расти в ближайшие годы, хотя у нее тоже есть предел“.
Клиенты просят открыть магазин
Операционный директор сети магазинов Rimi Елена Литвинович говорит, что они в компании постоянно следят за тем, что происходит на рынке недвижимости и в сфере розничной торговли.
„Мы знаем, как меняются так называемые старые микрорайоны, и возникают новые. По части новых мест у нас разный опыт. Иногда инициатива появления магазина исходит от нас, иногда к нам обращаются сами девелоперы. Конечно, решения всегда обдумываются, потому что строительство и обслуживание нового магазина – это большие инвестиции, которые нельзя делать легкомысленно. Также следует добавить, что, наверное, у всех конкурентов также есть магазины, которые отжили свое время или район изменился настолько, что их приходится закрывать“, – отмечает Литвинович.
В настоящее время в Таллинне и около него, по словам представителя сети, насчитывается 44 магазина Rimi разного размера. Они расположены в разных районах, в том числе и в Старом городе.
„Потребность в магазинах зависит от множества различных факторов, таких как количество жителей, застройка, конкуренция, инфраструктура, а также планы района на будущее, – констатирует Елена Литвинович. – Многие из очень популярных сегодня районов были довольно малонаселенными десять лет назад“.
Виктория Смирнова, региональный менеджер сети магазинов Prisma Peremarket, замечает, что всего в Эстонии у Prisma 13 магазинов, 8 из которых находятся в Таллинне. Это как гипермаркеты, так и супермаркеты.
„В настоящее время Prisma движется вперед по курсу роста, мы только что открыли новый магазин в Маарду. При планировании магазинов мы обязательно учитываем будущую клиентскую базу и развитие региона, а также сотрудничаем с застройщиками и органами местного самоуправления. У нас на сайте есть возможность оставить отзыв об ассортименте и сервисе Prisma, через него мы также довольно часто получаем вопросы и просьбы об открытии магазинов в том или ином регионе“, – рассказывает Смирнова.
Она добавляет, что в Таллинне и городах Эстонии в целом доступность магазинов очень хорошая, но в компании сталкивались с тем, что в том или ином регионе люди скучают по Prisma.
„Поскольку Prisma в настоящее время находится на пути роста и в этом году мы уже открыли два новых магазина, мы обязательно осмотримся как в Таллинне, так и за его пределами“, – заключает Виктория Смирнова.