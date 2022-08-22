Почему в разных районах такое разное количество супермаркетов?

На пересечении улиц Сыле и Кольде в столичном районе Пыхья-Таллинн через дорогу друг от друга находится два супермаркета – Selver и Rimi. На месте Rimi когда-то давно был Säästumarket, а Selver построили несколько лет назад, когда на этой же площади возвели многоэтажный жилой дом. И это несмотря на то, что буквально в семи минутах ходьбы на той же улице Сыле уже есть один супермаркет Selver. При этом на другом конце района, на так называемых линиях, новые дома построили, а супермаркетов в шаговой доступности нет, до ближайшего надо ехать.

Нет ничего и в новом микрорайоне на выезде из Таллинна в сторону Кейла. Множество одинаковых домов в этой части Хааберсти предполагают, что здесь будет жить много семей. Логично было бы сделать бизнес-площади на первых этажах домов, чтобы обеспечить людям блага в шаговой доступности, но до ближайшего супермаркета пешком не дойти.

Не дальше 250 метров

В других странах существуют определенные нормы, которые регламентируют, сколько магазинов должно быть на определенное количество жителей, и на эти нормы опираются, планируя новые жилые кварталы. Так, например, во Франции проектирование новых жилых домов предусматривает строительство двух кв. м. магазинной площади на одну квартиру. А в России в отношении продовольственных магазинов действует правило, что на 1000 человек должно быть не меньше 202 кв. м. торговой площади.

Существуют в России параметры и для магазинов шаговой доступности, площадь которых меньше 300 кв. м. и где продают как продовольственные, так и промтовары. Для них в расчет берется плотность населения и расстояние до домов. В селах до таких магазинов должно быть не более 500 м, в городах – не более 250 м. При плотности населения до 5000 человек на кв. км. в населенном пункте должно быть не меньше двух таких магазинов, при плотности 15 000 человек – не меньше восьми.