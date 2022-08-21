„Страшно!“ Читательница обратила внимание на проблему в пятиэтажных домах

Мне в этом году будет 83 года. Я покупаю вашу газету. Очень интересные вопросы вы поднимаете, и очень многие вопросы благодаря вам решаются. 16 мая по телевизионным каналам ETV+ и 1+2 подняли вопрос о лифтах в пятиэтажных домах. 60 лет таким домам в Мустамяэ, а в Копли они еще старше. Жители тоже стали старше. Когда строили дома, а строили их для молодых, тогда не думали, что мы будем жить долго. В советское время был обмен квартирами. Выбор был, и обменивались. А сейчас купля-продажа, тяжело. Но это, то есть лифты – будущее.

Попробуйте сейчас спуститься в подвал! Об этом строители четырех- и пятиэтажек не думали. Голые стены, лестница кое-где разбита. Если упадешь, а я уже два раза приземлялась – больше не хожу, зацепиться не за что. Даже если возьмешь телефон, кому звонить? Дети живут в других районах, вот и пришлось кое-как подняться и выползти. Страшно, больше не пойду в подвал, хватило двух раз.

Я написала управляющему нашего дома и в управу Мустамяэ. Но оказывается, это проблема „мирового“ масштаба. Сделать поручни с одной стороны стены, двух-трехметровую деревянную или железную трубу, и в трех местах ее закрепить – это на собрании надо решать. Но управление дома самостоятельно это не решает! Почему такой вопрос надо решать через общее собрание?

В соседнем доме поставили у подъезда лавочки – красота! Всегда отдыхаю с сумками на них и спасибо говорю управляющим этого 76-го дома. Спросила их, тяжело ли поставить поручни-держатели в подвалах с одной стороны. Ответили, что нет, это не трудно, и не обязательно ради этого созывать собрания, на которые приходят человек 20 из 80–90 квартир.