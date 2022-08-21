„Страшно!“ Читательница обратила внимание на проблему в пятиэтажных домах(11)
Читательница „МК-Эстонии“ написала в редакцию письмо, в котором обращает внимание на проблему в пятиэтажных домах.
Мне в этом году будет 83 года. Я покупаю вашу газету. Очень интересные вопросы вы поднимаете, и очень многие вопросы благодаря вам решаются. 16 мая по телевизионным каналам ETV+ и 1+2 подняли вопрос о лифтах в пятиэтажных домах. 60 лет таким домам в Мустамяэ, а в Копли они еще старше. Жители тоже стали старше. Когда строили дома, а строили их для молодых, тогда не думали, что мы будем жить долго. В советское время был обмен квартирами. Выбор был, и обменивались. А сейчас купля-продажа, тяжело. Но это, то есть лифты – будущее.
Попробуйте сейчас спуститься в подвал! Об этом строители четырех- и пятиэтажек не думали. Голые стены, лестница кое-где разбита. Если упадешь, а я уже два раза приземлялась – больше не хожу, зацепиться не за что. Даже если возьмешь телефон, кому звонить? Дети живут в других районах, вот и пришлось кое-как подняться и выползти. Страшно, больше не пойду в подвал, хватило двух раз.
Я написала управляющему нашего дома и в управу Мустамяэ. Но оказывается, это проблема „мирового“ масштаба. Сделать поручни с одной стороны стены, двух-трехметровую деревянную или железную трубу, и в трех местах ее закрепить – это на собрании надо решать. Но управление дома самостоятельно это не решает! Почему такой вопрос надо решать через общее собрание?
В соседнем доме поставили у подъезда лавочки – красота! Всегда отдыхаю с сумками на них и спасибо говорю управляющим этого 76-го дома. Спросила их, тяжело ли поставить поручни-держатели в подвалах с одной стороны. Ответили, что нет, это не трудно, и не обязательно ради этого созывать собрания, на которые приходят человек 20 из 80–90 квартир.
Я последние два года, честно, на собрания не хожу, смысла нет. Когда мне в почтовый ящик анкету положили, вот я и внесла предложение, а толку никакого. Мне даже сказали: „А что вам в подвале делать?“ Подвал для того и построили, чтобы там что-то хранить, ведь в квартире нет помещения для хранения. Но я думаю не только о себе. Сколько людей живет в четырех- и пятиэтажных домах, и, если в их домах в подвалах сделают перила, благодарить многих будут не только старики, но и молодые.
С уважением, Дмитриева
От редакции:
„Без решения общего собрания правление может создавать расходы для ликвидации аварий. В остальных случаях работы и соответственно выделение финансирования для них нужно вносить в план хозяйственной деятельности и утверждать на общем собрании, – отвечает юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права Марина Сухнёва. – 1/5 собственников квартир может потребовать внесения этого вопроса в повестку дня собрания, если правление почему-то не внесло установку перил в план“.