Пособия для школьников выросли: когда и как надо ходатайствовать об их получении?

Хотя обучение в наших школах бесплатное, но вот собрать ребенка в школу зачастую выходит недешево. Школьные принадлежности, рабочие тетради, одежда тоже обходятся родителем в весомую сумму. Да и в течение учебного года всегда появляются дополнительные учебные траты.

В поддержку родителям городские власти ежегодно выплачивают школьникам т. н. ранцевое пособие. В каждом городе это своя определенная сумма. Но кроме этого есть и другие бонусы, предназначенные для учащихся.

Таллинн

До сих пор в столице ранцевое пособие выплачивалось лишь на первоклассников – 320 евро на каждого. В этом году на радость многим родителям власти города приняли решение выплачивать пособие каждому школьнику вплоть до 19 лет. Начиная со второго класса пособие будет составлять 50 евро в год.

Для того чтобы получить пособие, родитель должен подать заявление либо в отдел социального обеспечения по месту жительства, либо через портал самообслуживания taotlen.tallinn.ee/koolitoetus. Подать заявление можно будет с 13 сентября до 30 ноября. Оно будет выплачено одним платежом в течение 30 дней после подачи заявления.

Обязательным условием является то, что к 1 января текущего года место регистрации хотя бы одного из родителей и ребенка должно быть в Таллинне. При этом не важно, учится ли ребенок в столичной школе или в любой другой.

Родителям достаточно подать заявление один раз. Далее пособие к началу учебного года будет выплачиваться ежегодно автоматически, если условия его назначения по-прежнему выполнены.

Еще одно нововведение для школьников: город спонсирует школьников на покупку велосипедов. С 1 августа открыт прием ходатайств о выплате субсидии „В школу на велосипеде“. Одноразовая субсидия в размере до 100 евро предназначена для покупки транспорта ребенку в возрасте 10–15 лет. Важное условие: у ребенка должны быть права велосипедиста, полученные в текущем 2022 году, а велосипед должен быть куплен в тот же год, когда представлено ходатайство о субсидии.