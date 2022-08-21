Пособия для школьников выросли: когда и как надо ходатайствовать об их получении?
С этого года Таллинн будет выплачивать пособие к началу учебного года всем школьникам, а не только первоклассникам, как это было ранее. Свои пособия для школьников есть и в других Эстонии. Когда и как надо ходатайствовать об их получении, разбиралась „МК-Эстония“.
Хотя обучение в наших школах бесплатное, но вот собрать ребенка в школу зачастую выходит недешево. Школьные принадлежности, рабочие тетради, одежда тоже обходятся родителем в весомую сумму. Да и в течение учебного года всегда появляются дополнительные учебные траты.
В поддержку родителям городские власти ежегодно выплачивают школьникам т. н. ранцевое пособие. В каждом городе это своя определенная сумма. Но кроме этого есть и другие бонусы, предназначенные для учащихся.
Таллинн
До сих пор в столице ранцевое пособие выплачивалось лишь на первоклассников – 320 евро на каждого. В этом году на радость многим родителям власти города приняли решение выплачивать пособие каждому школьнику вплоть до 19 лет. Начиная со второго класса пособие будет составлять 50 евро в год.
Для того чтобы получить пособие, родитель должен подать заявление либо в отдел социального обеспечения по месту жительства, либо через портал самообслуживания taotlen.tallinn.ee/koolitoetus. Подать заявление можно будет с 13 сентября до 30 ноября. Оно будет выплачено одним платежом в течение 30 дней после подачи заявления.
Обязательным условием является то, что к 1 января текущего года место регистрации хотя бы одного из родителей и ребенка должно быть в Таллинне. При этом не важно, учится ли ребенок в столичной школе или в любой другой.
Родителям достаточно подать заявление один раз. Далее пособие к началу учебного года будет выплачиваться ежегодно автоматически, если условия его назначения по-прежнему выполнены.
Еще одно нововведение для школьников: город спонсирует школьников на покупку велосипедов. С 1 августа открыт прием ходатайств о выплате субсидии „В школу на велосипеде“. Одноразовая субсидия в размере до 100 евро предназначена для покупки транспорта ребенку в возрасте 10–15 лет. Важное условие: у ребенка должны быть права велосипедиста, полученные в текущем 2022 году, а велосипед должен быть куплен в тот же год, когда представлено ходатайство о субсидии.
Ходатайство о выплате субсидии можно подать в среде самообслуживания taotlen.tallinn.eе. Общий объем меры поддержки „В школу на велосипеде“ в 2022 году составляет 100 000 евро.
Нарва
Нарвские родители могут рассчитывать на 150 евро пособие ребёнку, поступающему в первый класс. Место жительства ребенка и родителя должно быть в Нарве. В случае, если ребенок учится за пределами города, то ходатайствующий должен представить выданную школой справку о принятии ребенка на учебу.
Ходатайство можно предоставить в период с 12 сентября до 30 ноября в год начала получения основного образования.
Кроме этого дети из многодетных семей, малообеспеченных семей, получающих пособие по бедности, дети с недостатками в здоровье и дети из семей групп риска (находящихся под активным надзором отдела защиты детства Департамента социальной помощи) могут также подать ходатайство о пособии для первоклассников. Размер пособия определяется ежегодно. Ходатайствовать об этом пособии было необходимо с 1 июля до 30 июля. Выплаты производятся к 30 августа.
Родители детей со 2-го по 12-й классы, получающих пособие по бедности, могут также ходатайствовать о дополнительном школьном пособии. Заявление необходимо подать с 1 до 20 августа в Департамент социальной помощи.
Кохтла-Ярве
Размер пособия для первоклассников Кохтла-Ярве – 100 евро. Ходатайствовать о пособии может один из родителей, если его официальное место жительства и место жительства ребёнка к 1 сентября – город Кохтла-Ярве.
Подать ходатайство можно в городскую управу вплоть до 31 октября через портал www.kohtla-jarve.ee в разделе э-услуги и бланки или лично в управе по адресу Keskallee 17.
Пособие выплачивается уже начиная с сентября. Если все предоставленные данные в порядке, сумма приходит на счет получателя в течение 10 дней.
Тарту
В Тарту школьное пособие составляет 50 евро. Его получают родители детей, идущих в первый, второй и третий классы. Место жительства ребенка и одного из родителей должно быть зарегистрировано в Тарту к моменту подачи ходатайства. При этом важно учитывать, что ребенок должен учиться в тартуской школе. Если ребенок учится в другом городе, то право на получение пособия пропадает.
Подать заявление нужно к 15 сентября через э-среду ARNO. Пособие выплачивается к 1 октября.
„По уважительным причинам в виде исключения подать заявление можно вплоть до 1 ноября. В таком случае пособие выплатят при первой возможности, – добавляет специалист по коммуникациям Тартуской горуправы, Хелле Тольмофф. – Право на получение пособия есть примерно у 3100 семей. В 2021 году пособия были выплачены за 2779 детей, в сумме 138 950 евро“.
Тольмофф также добавляет, что для получение пособия нужно каждый год подавать новое заявление.
Пярну
Для пярнуских первоклассников размер пособия составляет 150 евро. Выплачивается пособие одному из родителей. Важно, что для получения пособия один из родителей и сам ребенок должны быть зарегистрированы в Пярну не позднее 1 января текущего года. Право на пособие есть и в том случае, если ребенок учится за пределами Пярну.
Подать заявление на пособие можно через систему ARNO в период с начала зачисления ребенка в школу и до 20 декабря. Выплата пособий начинается с 20 сентября.
Кроме школьного пособия гор-управа Пярну поддерживает малообеспеченные семьи города пособием на деятельность по интересам. Его могут получить семьи, чей нетто-доход на одного члена семьи ниже минимальной зарплаты, установленной в республике (654 евро).
Размер пособия может быть не более 100 евро в месяц и не более 90% от минимальной зарплаты на каждого ребенка. При расчете пособия учитываются затраты на участие ребенка в деятельности по интересам, расходы на транспорт и дорогу, затраты на личные вещи, необходимые для участия в деятельности, и затраты на сопутствующие соревнования, лагеря, конкурсы и т. п.
Не учитываются затраты, сделанные более, чем за 31 день до подачи заявления. Пособие выплачивается ежемесячно в течение полугода. Подать заявление можно в э-самообслуживании на сайте города parnu.ee, выслать на электронную почту linnavalitsus@parnu.ee, послать на почту Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu или принести по адресу этому же адресу.