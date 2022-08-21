ВИДЕО | Керсти Кальюлайд о проблеме интеграции: уверена, что в в случае нападения агрессора мы будем вместе и едины

„У нарвитян был один вопрос: относятся ли к Нарве так, как к Таллинну или Сааремаа, когда дело касается монументов. У нас есть возможность дать на этот вопрос честный ответ“, - сказала Кальюлайд.

„Второе: у нас появилось очень много людей, которые учатся в Нарвском колледже Тартуского университета, которые неплохо говорят на эстонском языке. Мне кажется, они могли бы быть нашими посланниками в местном сообществе - у них есть непосредственный опыт жизни при автократичном режиме. Многие из них приехали сюда по той причине, что там такое положение. И, по-моему, они - наши люди. Мы могли бы им позволить быть нашими людьми“, - считает президент Эстонии (2016 - 2021).

Кальюлайд побывала позавчера в Нарве. По ее словам, она заметила среди местных жителей единство с остальной Эстонией.

„Мы будем все вместе и едины, если на нас нападет агрессор. В этом я полностью уверена, - сказала Кальюлайд - Мы довольно едины с нарвитянами, когда говорим о том, что происходит сегодня в Украине“.

Она заметила, что, есть, понятное дело, разногласия и вопросы, где этого самого единства не хватает, но здесь нужно подчеркивать, что у нас на всех одна-единственная Эстония. К тому же, по мнению Кальюлайд, подход к нарвитянам в разговоре об истории должен быть искренним и честным.