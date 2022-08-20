ВИДЕО RUSDELFI | Министр обороны Эстонии - о визовых ограничениях и закрытии границ с Россией

Ханно Певкур считает, что лето выдалось прекрасным. Но уже сейчас, в эту жаркую летнюю пору, он волнуется о предстоящей зиме. „Цена энергии является проблемой для всех нас“,- объяснил Певкур. Второе по важности событие, о котором политик переживает, является война в Украине. „Если мы сможем разобраться с этими двумя проблемами, то остальные проблемы мы уже точно решим“, — добавил он.

Певкур заверил, что план по борьбе с ценами на электроэнергию у государства есть. Главный вопрос, по его мнению, заключается в том, удастся ли претворить этот план в жизнь и будет ли он достаточно эффективным. Он рассчитывает, что правительство уже на следующей неделе сможет принять решению по этому вопросу.

Про визовые ограничения для граждан Российской Федерации министр обороны рассказал, что опасаться запрета на въезд в Эстонию людям, имеющим вид на жительство, не стоит. Никаких изменений в визовой политике по отношению к таким людям в будущем Певкур не ожидает.

Но далеко на будущее загадывать министр не решается. „Чего ждать от завтрашнего дня я не знаю. Война, к сожалению, будет длиться еще долгие месяцы. Деэскалации конфликта мы не видим", - с сожалением подытожил он.