Владимир Зеленский поздравил и поблагодарил народ Эстонии

„Поздравляю Алара Кариса и весь дружелюбный народ Эстонии с Днем независимости. Наши государства, однажды пережившие потерю независимости, лучше всего понимают ее ценность. Вот почему эстонцы так горячо поддерживают Украину в борьбе с агрессором. Спасибо вам за это. Желаю Эстонии мира, процветания“, - написал Зеленский в социальных сетях.