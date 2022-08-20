20.08.2022, 15:20
Владимир Зеленский поздравил и поблагодарил народ Эстонии(2)
ФОТО: | AFP
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эстонию с Днем восстановления независимости и поблагодарил за поддержку.
„Поздравляю Алара Кариса и весь дружелюбный народ Эстонии с Днем независимости. Наши государства, однажды пережившие потерю независимости, лучше всего понимают ее ценность. Вот почему эстонцы так горячо поддерживают Украину в борьбе с агрессором. Спасибо вам за это. Желаю Эстонии мира, процветания“, - написал Зеленский в социальных сетях.