20.08.2022, 13:43
Каллас: я жила в обществе, где не было свободы, поэтому я умею ее ценить(18)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В субботу, 20 августа, в 31-ю годовщину восстановления независимости Эстонии в Белом зале замка Тоомпеа прошло традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа.
С приветственным речами на не выступили спикер Рийгикогу Юри Ратас и премьер-министр Кая Каллас, передает RusERR.
Каллас вспомнила, как 31 год назад, будучи подростком, она вместе со своими бабушкой и дедушкой с волнением следила за решающими событиями на Тоомпеа.
„Вы осознаете цену свободы только тогда, когда она у вас отнята. Я жила в обществе, где не было свободы, и поэтому я умею ценить свободу“, - сказала Каллас.
„Наша молодежь воспринимает свободу как должное“, - добавила премьер.
Фото и собрания Клуба 20 августа смотрите ЗДЕСЬ.