Новости Эстонии
20.08.2022, 13:43

Каллас: я жила в обществе, где не было свободы, поэтому я умею ее ценить

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Собрание Клуба 20 августа
Собрание Клуба 20 августа
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

В субботу, 20 августа, в 31-ю годовщину восстановления независимости Эстонии в Белом зале замка Тоомпеа прошло традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа.

С приветственным речами на не выступили спикер Рийгикогу Юри Ратас и премьер-министр Кая Каллас, передает RusERR.

Каллас вспомнила, как 31 год назад, будучи подростком, она вместе со своими бабушкой и дедушкой с волнением следила за решающими событиями на Тоомпеа.

„Вы осознаете цену свободы только тогда, когда она у вас отнята. Я жила в обществе, где не было свободы, и поэтому я умею ценить свободу“, - сказала Каллас.

„Наша молодежь воспринимает свободу как должное“, - добавила премьер.

Фото и собрания Клуба 20 августа смотрите ЗДЕСЬ.

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