Каллас: я жила в обществе, где не было свободы, поэтому я умею ее ценить

Каллас вспомнила, как 31 год назад, будучи подростком, она вместе со своими бабушкой и дедушкой с волнением следила за решающими событиями на Тоомпеа.

„Вы осознаете цену свободы только тогда, когда она у вас отнята. Я жила в обществе, где не было свободы, и поэтому я умею ценить свободу“, - сказала Каллас.