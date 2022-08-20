Каллас не поддержала призыв профессора к уходу с биржи электроэнергии

„Очень просто предлагать уйти с биржи и сосредоточиться на производстве электроэнергии для себя. При том, что объемы производства не всегда покрывают наши потребности. И это еще не всё. Если взглянуть на страны Балтии, то в вопросе производства электроэнергии карты находятся в руках у Эстонии. Латвия, на территории которой располагается газохранилище, владеет этими картами. У Литвы есть жидкое топливо и соответствующее преимущество, которого, опять же, нет у нас. Мы очень зависим друг от друга“, - приводят слова главы правительства радионовости ERR.

„И если Эстония проявит эгоизм на рынке электроэнергии, то поверьте, ответом будет дефицит газа и жидкого топлива. А в этих ресурсах мы тоже нуждаемся. Это очень сложное уравнение, не имеющее простого решения“, - добавила Кая Каллас.

Согласна с мнением главы кабмина и министр экономики и инфраструктуры, социал-демократ Рийна Сиккут. По ее оценке, повлиять на ситуацию поможет реформа не только рынка электроэнергии, но и биржи.

„Вернуть доверие к бирже поможет реформа. Биржа электроэнергии точно нуждается в большей прозрачности и этот шаг наиболее эффективен в процессе восстановления доверия. Если же сделать этого не удастся, голоса, призывающие к уходу с биржи, будут становиться все громче и в конце концов мы не сможем им противостоять“, - сказала Сиккут.

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