Всевиов: в этом году из-за войны в Украине праздник 20 августа более значимый

„С момента восстановления независимости прошло уже довольно много времени. Мы уже начинали забывать, насколько сильно нас это волновало в те годы, насколько это было важно в те времена. Но сегодня ситуация иная. Мы думаем о событиях и войне, которая сейчас происходит недалеко от нас. А причина этих событий в том, что одна страна хочет жить так, как ей хочется. И сейчас есть десятки народов, которые только мечтают о своей государственной независимости. В этом контексте ты снова начинаешь понимать, насколько для Эстонии важно событие 20 августа 1991 года, насколько оно значимое в истории одного народа“, - сказал Всевиов.