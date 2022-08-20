Всевиов: в этом году из-за войны в Украине праздник 20 августа более значимый(16)
По словам историка Давида Всевиова, в свете событий на территории Украины, в этом году День восстановления независимости является более значимым праздником для эстонского народа.
„В сегодняшней ситуации празднование этого события более значимое“, - передает RusERR слова историка, сказанные в интервью для радионовостей ERR.
„С момента восстановления независимости прошло уже довольно много времени. Мы уже начинали забывать, насколько сильно нас это волновало в те годы, насколько это было важно в те времена. Но сегодня ситуация иная. Мы думаем о событиях и войне, которая сейчас происходит недалеко от нас. А причина этих событий в том, что одна страна хочет жить так, как ей хочется. И сейчас есть десятки народов, которые только мечтают о своей государственной независимости. В этом контексте ты снова начинаешь понимать, насколько для Эстонии важно событие 20 августа 1991 года, насколько оно значимое в истории одного народа“, - сказал Всевиов.
Он также напомнил, что очень многие, мечтавшие о независимой Эстонии, ушли из жизни до того, как страна снова стала свободной.