Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о переносе 22 советских могил(16)
Комиссия по воинским захоронениям приняла решение перенести 22 военные могилы, пять из которых уже раскопаны Военным музеем, пишет rus.err.ee.
В Эстонии насчитывается около 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает действующая при Министерстве обороны Комиссия по воинским захоронениям. Переносом воинских захоронений занимается Военный музей.
„Могилы в неподходящих местах - это, в первую очередь, такие могилы, которые находятся в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах. Те места, где люди перемещаются, и где нецелесообразно захоронение человеческих останков вне кладбищ“, - пояснил ERR директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.
По словам Лилля, перезахоронения могут занять годы, однако до конца года планируется заменить надгробия с оккупационной символикой на нейтральные. Для этого комиссия до конца августа создаст эскиз нейтрального надгробия.
Месторасположение могил, в отношении которых Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о необходимости переноса:
Волость Отепя, Отепя
Раквере, ул. Лай
Волость Хальяла, Вызу
Волость Ныо, Ныо
Пярну, Ванапарги
Хийумаа, Эммасте
Ярваская волость, Амбла
Ярваская волость, Ярва-Мадизе
Ярваская волость, Ярва-Яани
Ярваская волость, Пуйату
Элва, у Тартуского шоссе
Волость Ания, поселок Кехра
Вильяндиская волость, поселок Вийратси
Вильяндиская волость, Суйслепа
Вильяндиская волость, Кярстна
Тарту, Раади
Волость Пыхья-Сакала, Пилиствере
Волость Пыхья-Сакала, Сууре-Яани
Волость Пыхья-Сакала, Выхма
Волость Виру-Нигула, Кунда
Волость Виру-Нигула, Азери, Кыртсиалузе
Волость Виру-Нигула, Летипеа