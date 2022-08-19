Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о переносе 22 советских могил

В Эстонии насчитывается около 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает действующая при Министерстве обороны Комиссия по воинским захоронениям. Переносом воинских захоронений занимается Военный музей.

„Могилы в неподходящих местах - это, в первую очередь, такие могилы, которые находятся в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах. Те места, где люди перемещаются, и где нецелесообразно захоронение человеческих останков вне кладбищ“, - пояснил ERR директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.

По словам Лилля, перезахоронения могут занять годы, однако до конца года планируется заменить надгробия с оккупационной символикой на нейтральные. Для этого комиссия до конца августа создаст эскиз нейтрального надгробия.

Месторасположение могил, в отношении которых Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о необходимости переноса:

Волость Отепя, Отепя Раквере, ул. Лай Волость Хальяла, Вызу Волость Ныо, Ныо Пярну, Ванапарги Хийумаа, Эммасте Ярваская волость, Амбла Ярваская волость, Ярва-Мадизе Ярваская волость, Ярва-Яани Ярваская волость, Пуйату Элва, у Тартуского шоссе Волость Ания, поселок Кехра Вильяндиская волость, поселок Вийратси Вильяндиская волость, Суйслепа Вильяндиская волость, Кярстна Тарту, Раади Волость Пыхья-Сакала, Пилиствере Волость Пыхья-Сакала, Сууре-Яани Волость Пыхья-Сакала, Выхма Волость Виру-Нигула, Кунда Волость Виру-Нигула, Азери, Кыртсиалузе Волость Виру-Нигула, Летипеа