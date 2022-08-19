Новости Эстонии
19.08.2022, 21:04

Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о переносе 22 советских могил

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9.mai tähistamine Raadi pargis Tartus
9.mai tähistamine Raadi pargis Tartus
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Комиссия по воинским захоронениям приняла решение перенести 22 военные могилы, пять из которых уже раскопаны Военным музеем, пишет rus.err.ee.

В Эстонии насчитывается около 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает действующая при Министерстве обороны Комиссия по воинским захоронениям. Переносом воинских захоронений занимается Военный музей.

„Могилы в неподходящих местах - это, в первую очередь, такие могилы, которые находятся в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах. Те места, где люди перемещаются, и где нецелесообразно захоронение человеческих останков вне кладбищ“, - пояснил ERR директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.

По словам Лилля, перезахоронения могут занять годы, однако до конца года планируется заменить надгробия с оккупационной символикой на нейтральные. Для этого комиссия до конца августа создаст эскиз нейтрального надгробия.

Месторасположение могил, в отношении которых Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о необходимости переноса:

  1. Волость Отепя, Отепя

  2. Раквере, ул. Лай

  3. Волость Хальяла, Вызу

  4. Волость Ныо, Ныо

  5. Пярну, Ванапарги

  6. Хийумаа, Эммасте

  7. Ярваская волость, Амбла

  8. Ярваская волость, Ярва-Мадизе

  9. Ярваская волость, Ярва-Яани

  10. Ярваская волость, Пуйату

  11. Элва, у Тартуского шоссе

  12. Волость Ания, поселок Кехра

  13. Вильяндиская волость, поселок Вийратси

  14. Вильяндиская волость, Суйслепа

  15. Вильяндиская волость, Кярстна

  16. Тарту, Раади

  17. Волость Пыхья-Сакала, Пилиствере

  18. Волость Пыхья-Сакала, Сууре-Яани

  19. Волость Пыхья-Сакала, Выхма

  20. Волость Виру-Нигула, Кунда

  21. Волость Виру-Нигула, Азери, Кыртсиалузе

  22. Волость Виру-Нигула, Летипеа

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