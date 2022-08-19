Парки района Кесклинн взяты под усиленную охрану

„Использование службы безопасности помогает обеспечить порядок в парках и предотвратить ненадлежащее поведение. Особое внимание следует уделять безопасности в начале учебного года, когда школьники снова передвигаются по городу, наполненному суетой. Аналогично мы прибегали к усиленной охране парков района Кесклинн в начале лета, в конце учебного года, – объяснила старейшина. – Предыдущий опыт показывает, что у патрулей особенно много работы по погожим вечерам. Основной проблемой являются употребляющие алкоголь шумные молодые люди и граждане постарше. Наши парки и зелёные насаждения не могут из-за нарушенного чувства безопасности превратиться в места сборищ, которых сторонятся люди, гуляющие с детьми или собаками. Помимо усиления надзора, мы также обращаем внимание на уменьшение количества темных и укромных углов, например, путем стрижки заросших кустарников“.