Новости Эстонии
19.08.2022, 10:35

ФОТО | Поджог или проклятье? Заброшенное здание загорелось в четвертый раз за месяц

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Вчера днем в Вильяндимаа уже четвертый раз горело одно и то же сельскохозяйственное здание.

В четверг в 14:18 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Аруссааре в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа горит старое сельскохозяйственное здание. Это было четвертое возгорание за месяц.

Когда спасатели прибыли на место, из здания, которое ранее использовали как хлев, шел дым и виднелось пламя. По словам очевидца, был слышен и треск горящего шифера с крыши.

Возгорание было ликвидировано в 15 часов.

Первый раз спасатели получили вызов в этот дом ночью 27 июля.

Причина сегодняшнего пожара неизвестна. Электричества в здании нет.

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