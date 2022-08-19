ФОТО | Поджог или проклятье? Заброшенное здание загорелось в четвертый раз за месяц

В четверг в 14:18 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Аруссааре в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа горит старое сельскохозяйственное здание. Это было четвертое возгорание за месяц.

Когда спасатели прибыли на место, из здания, которое ранее использовали как хлев, шел дым и виднелось пламя. По словам очевидца, был слышен и треск горящего шифера с крыши.

Возгорание было ликвидировано в 15 часов.

Первый раз спасатели получили вызов в этот дом ночью 27 июля.

Причина сегодняшнего пожара неизвестна. Электричества в здании нет.