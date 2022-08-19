Июльская инфляция в Эстонии оказалась даже выше первоначальных цифр

Согласно первоначальной оценке статистического управления Европейского союза, в июле потребительские цены выросли в Эстонии на 22,7%, но накануне она была пересмотрена в сторону повышения, передает rusERR.

Эстония уже не первый месяц остается лидером стран-еврозоны по уровню инфляции.

Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 8,9% в июле 2022 года по сравнению с 8,6% в июне.

В июле наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли подорожание энергоносителей, за которыми следуют продукты питания, алкоголь и табак, услуги и неэнергетические промышленные товары.