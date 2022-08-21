КАРТА | Сегодня в связи с проведением соревнований в Таллинне произойдут изменения в работе общественного транспорта(1)
В связи с проведением в Пирита соревнований памяти велогонщика Лаури Ауса, в воскресенье, 21 августа, с 9 часов до 20 часов будет изменена организация движения общественного транспорта на Пирита теэ.
Автобусные маршруты номер 1, 6, 8, 34 и 38 не будут совершать остановку „Румму“ в направлении из города.
Автобусные маршруты номер 1, 6 и 8 в направлении из города временно будут делать остановку „Пирита“ на Меривялья теэ после перекрестка с Клоостриметса теэ.
На маршрутах номер 34 и 38 остановка „Пирита“ временно будет расположена в направлении из города на Клоостриметса теэ после перекрестка с Меривялья теэ.
Автобусные маршруты номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 будут двигаться по свободному графику.
Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за доставленные неудобства.
Эстонский велогонщик Лаури Аус погиб в ДТП в июле 2003 году. В Таллинне ежегодно проходит велогонка, посвященная памяти Ауса.