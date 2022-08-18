Полиция задержала мечтающего о российской оккупации 50-летнего тиктокера из Нарвы. Его могут выслать из страны

По словам начальника следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер, вчера полиция задержала 50-летнего мужчину по обвинению в разжигании ненависти в видеороликах, а также поддержку и оправдание международного преступления.

„В его отношении начато разбирательство, и наказание будет определено в ходе производства“, - сказала Тоатер.

По словам Тоатер, находясь в Эстонии, необходимо соблюдать местные законы, а тем, кто не желает этого делать, оставаться в Эстонии не стоит. „Эстония - свободная страна, у каждого могут быть разные взгляды, но разжигать ненависть, подстрекать к насилию или поддерживать и оправдывать преступления недопустимо“, - напомнила Тоатер.

„Полиция занимает жесткую позицию в отношении любого призыва, угрожающего безопасности эстонского народа и общественному порядку. Для этого мы предотвращаем потенциальные угрозы и, в случае необходимости, привлекаем к ответственности тех, кто угрожает безопасности других“, - сказала она.

Сообщение одного из жителей Нарвы, выступающего против демонтажа танка-памятника, содержащее оскорбления и призывы к вандализму, завирусилось в социальных сетях. Об этом говорили даже в украинских СМИ.

„Какова же будет наша реакция? Что будем делать мы, русскоязычные люди? Надо как-то реагировать на это. Я призываю найти фашистские памятники, которые поставлены в Эстонии, и заниматься актом вандализма, - говорит на видео мужчина, утверждая, что Нарва и Кохтла-Ярве примут российскую армию с распростертыми объятиями. - Сегодня Украина, завтра Эстония“.

По его расчетам, российские войска будут в Таллинне через два часа после пересечения границы.

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