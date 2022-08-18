Правительство одобрило еще один пакет военной помощи Украине. Что в него входит?

„Военная деятельность в Украине по-прежнему носит интенсивный характер, и хотя все больше и больше западного оружия поступает на поле боя, наша моральная обязанность продолжать поддерживать Украину“, - заявил министр обороны Ханно Певкур.

В дополнение к оружию и обучению Эстония планирует поддержать медицинские возможности украинских подразделений и в сотрудничестве с Германией пожертвовать украинским силам обороны второй полевой госпиталь.

Всего Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 млн евро, в том числе ракеты противотанкового ракетного комплекса „Джавелин“, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, различное ручное огнестрельное оружие с боеприпасами, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты, такие как каски и бронежилеты, а также пакеты с сухими продуктами.