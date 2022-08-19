ВИДЕО | Кая Каллас: государство исходит из того, что судьбу „красных“ монументов впредь будут решать местные самоуправления

Сыграла ли в деле переноса нарвских „красных“ памятников какую-то роль Комиссия при Госканцелярии, решающая судьбу монументов советской эпохи?

Государственная канцелярия сыграла большую роль. Мы координировали всю логистическую операцию, которая была довольно сложной. В ней были задействованы Департамент полиции и погранохраны, Силы обороны, а также различные частные предприниматели, пришедшие на помощь со своей техникой. Да, вся операция координировалась отсюда.

Раз государство уже нашло юридическое обоснование для переноса, чем дальше будет заниматься эта комиссия?

Следует различать разные аспекты. Во-первых, у нас есть комиссия по воинским захоронениям, которая занимает именно военными могилами. У нас есть комиссия при Госканцелярии, которая занимается монументами советской эпохи в целом. В случае, о котором идет речь, росла напряженность, и в результате мы смогли отреагировать, исходя из Закона об охране правопорядка. Но перед нами стоит задача дать четкое юридическое обоснование исходя из законов, и этим вопросом сейчас занимаются.

Как быстро будут переноситься другие „красные“ монументы в Ида-Вирумаа, например, в Кохтла-Ярве?

Думаю, что у нас сейчас достаточно много других тем, которыми следует заниматься. В целом государство исходит из того, что впредь местные самоуправления сами будут решать судьбу тех памятников, которые находятся на их территории. К нам для консультации обращались разные местные самоуправления, советовались, как проводить такие операции. И мы рассчитываем, что самоуправления будут сами организовывать свою деятельность, в том числе в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Наше вмешательство потребуется только в том случае, если мы увидим рост напряженности, которую невозможно будет устранить иным образом.

Это касается и других уездов, не только Ида-Вирумаа?

Это относится ко всем уездам. В соответствии с общепринятой практикой местное самоуправление само принимает решения, которые его касаются. По мере возможностей мы будем наблюдать и помогать.













