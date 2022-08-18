18.08.2022, 13:30
„Этот танк стоял на развалинах нашего хутора, разрушенного Красной армией!“(90)
Землю Хаберкорнов освободили через 77 лет после окончания войны
ФОТО: | Erakogu
„Нарвский танк-монумент стоял на земле моих предков. Красная армия уничтожила находившийся там хутор, а постамент для монумента был сложен из камней, оставшихся от разрушенного хлева. Не вижу никаких оснований отмечать „освобождение“ именно на этом месте“, - сказала газете Maaleht Тийа Ванн, потомок семьи Хаберкорн. После восстановления независимости Эстонии семья даже не стала возвращать себе эту часть земли, чтобы не стать владельцами танка.