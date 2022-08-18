„Этот танк стоял на развалинах нашего хутора, разрушенного Красной армией!“

„Этот танк не должен был стоять на груде камней, чтобы русские могли возлагать к нему цветы и говорить о том, как они отстраивали Нарву. Ни о каком освобождении летом 1944 года и речи не было, город лежал в руинах, немцы оставили его“, - решительно заявила Тийа Ванн.

Вторник, когда с задворков принадлежавшего ее предкам хутора увозили танк, был рабочим днем, так что Тийа наблюдала за этим лишь время от времени. Но, конечно, принятое правительством решение и быстрые действия не оставили ее равнодушной. Тийа сожалела лишь о том, что ее мать Эрна не дожила до этого дня. Многие годы Эрна говорила о том, что не умрет до тех пор, пока эту махину не увезут с ее земли. Эрна ушла из жизни в позапрошлом году в возрасте 98 лет.