Новости Эстонии
18.08.2022, 13:30

„Этот танк стоял на развалинах нашего хутора, разрушенного Красной армией!“

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Землю Хаберкорнов освободили через 77 лет после окончания войны
Семья Хаберкорн у своего хутора на берегу реки Нарвы. Слева направо: Леену (мама Александера), Леонтине, Эрна, Вернер, Александер.
Семья Хаберкорн у своего хутора на берегу реки Нарвы. Слева направо: Леену (мама Александера), Леонтине, Эрна, Вернер, Александер.
ФОТО: Tiiu Vann | Erakogu

„Нарвский танк-монумент стоял на земле моих предков. Красная армия уничтожила находившийся там хутор, а постамент для монумента был сложен из камней, оставшихся от разрушенного хлева. Не вижу никаких оснований отмечать „освобождение“ именно на этом месте“, - сказала газете Maaleht Тийа Ванн, потомок семьи Хаберкорн. После восстановления независимости Эстонии семья даже не стала возвращать себе эту часть земли, чтобы не стать владельцами танка.

„Этот танк не должен был стоять на груде камней, чтобы русские могли возлагать к нему цветы и говорить о том, как они отстраивали Нарву. Ни о каком освобождении летом 1944 года и речи не было, город лежал в руинах, немцы оставили его“, - решительно заявила Тийа Ванн.

Вторник, когда с задворков принадлежавшего ее предкам хутора увозили танк, был рабочим днем, так что Тийа наблюдала за этим лишь время от времени. Но, конечно, принятое правительством решение и быстрые действия не оставили ее равнодушной. Тийа сожалела лишь о том, что ее мать Эрна не дожила до этого дня. Многие годы Эрна говорила о том, что не умрет до тех пор, пока эту махину не увезут с ее земли. Эрна ушла из жизни в позапрошлом году в возрасте 98 лет.

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