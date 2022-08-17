„Эстонцы - натовские проститутки!“ Полиция возбудила дело в отношении сторонника Путина, призывавшего к вражде и вандализму

„Какова же будет наша реакция? Что будем делать мы, русскоязычные люди? Надо как-то реагировать на это. Я призываю найти фашистские памятники, установленные в Эстонии и заниматься актом вандализма“, - говорит на видео мужчина, недовольный демонтажом танка-памятника.

„Сегодня Украина, завтра - Эстония“, - сказал он. По его оценке, российские войска дойдут до Таллинна за два часа, а Нарва и Кохтла-Ярве встретит их с распростертыми руками.

Полиция возбудила в отношении мужчины дело по статье, предусматривающей ответственность за разжигание розни, а также за поддержку и оправдание международного преступления. Департамент полиции и погранохраны (PPA) в данный момент не считает возможным давать о расследовании дополнительную информацию.

По словам представителя PPA Маарьи Пунак, правоохранители заинтересованы в получении разжигающих вражду материалов, которые распространяются на различных платформах и в социальных сетях. „В соцсетях много информации, и есть опасность, что мы не всегда сами можем их заметить“, - сказала Пунак.

Часто представляющий опасность материал видят только участники определенной группы. „Поэтому в любом случае призываю сообщать о подобных видео“, - сказала капитан полиции и попросила скачивать видео на случай, если оно потом будет удалено.

„Первичные действия по идентификации аккаунта пользователя делают веб-полицейские, далее это направляется в конкретное отделение полиции. Если это выяснить не удается, то они могут направить в аккаунт письмо, что его деятельность замечена, и если материал не будет удален добровольно, то платформе будет сделано сообщение и видео будет недоступно для других“, - рассказала Пунак и добавила, что иногда руки у полиции в отношении распространителей пропаганды бывают коротки, так как правила платформ позволяют распространять определенный тип разжигающих вражду и пропагандистских материалов.