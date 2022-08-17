Как лотерея. Десятки тысяч людей смогут и зимой наслаждаться электричеством по очень льготным ценам(26)
Данные Eesti Energia показывают, что десятки тысяч людей зафиксировали себе цену на электричество на вызывающем зависть уровне. По крайней мере на состояние марта этого года. В добавок, государство делает этим людям щедрый подарок.
В настоящее время Эстонию поразил шок цен на электроэнергию, а счета, которые мы получим в сентябре, будут очень неприятными для многих. Однако есть много тех, кто может спокойно наблюдать эти беды мо стороны. Они даже могли позволить себе сегодня приготовить еду дома между 6 и 7 часами вечера. И даже разогреть свою электрическую сауну. А если их ребенок забудет выключить свет в своей комнате, родителей он в долговую яму не загонит.
Шутки шутками, но... Статистика крупнейшего поставщика электроэнергии в Эстонии, Eesti Energia, показывает, что 300 000 клиентов, или две трети от общего числа их клиентов, зафиксировали свою цену на электроэнергию. При этом 8% всех частных потребителей, или почти 41 500 клиентов, установили ее на уровне 40-60 евро/МВтч. В свою очередь, 13% или более 67 000 клиентов платят 61-100 евро за МВтч. Оба эти тарифа сегодня кажутся очень выгодными.
Больше всего клиентов установили цену в диапазоне 101–150 евро/МВтч. Это приблизительно 140 000 клиентов. Еще 41 500 клиентов закрепились на уровне 151–200 евро/МВтч. Есть и более высокий диапазон — от 201 до 250 евро/МВтч . Такие тарифы „радуют“ 2% всех потребителей, что составляет чуть более 10 000 домохозяйств.
Все они могут быть очень довольны собой хотя бы в августе месяце. Кстати, все эти фиксированные пакеты действуют как минимум до марта следующего года, то есть всю зиму. Есть и еще один увлекательный факт. Каждому домохозяйству государство компенсирует 50 евро за МВтч. Значит ли это, что для некоторых эстоноземельцев электричество будет за 0 евро? В Министерство экономики говорят, что радоваться рано - будет установлен какой-то нижний предел (его уровень еще обсуждается), так что говорить о совершенно бесплатной электроэнергии не придется. Вероятно, государством будет установлен также лимит на потребление, чтобы люди не становились слишком наглыми в потреблении.