Как лотерея. Десятки тысяч людей смогут и зимой наслаждаться электричеством по очень льготным ценам

В настоящее время Эстонию поразил шок цен на электроэнергию, а счета, которые мы получим в сентябре, будут очень неприятными для многих. Однако есть много тех, кто может спокойно наблюдать эти беды мо стороны. Они даже могли позволить себе сегодня приготовить еду дома между 6 и 7 часами вечера. И даже разогреть свою электрическую сауну. А если их ребенок забудет выключить свет в своей комнате, родителей он в долговую яму не загонит.

Шутки шутками, но... Статистика крупнейшего поставщика электроэнергии в Эстонии, Eesti Energia, показывает, что 300 000 клиентов, или две трети от общего числа их клиентов, зафиксировали свою цену на электроэнергию. При этом 8% всех частных потребителей, или почти 41 500 клиентов, установили ее на уровне 40-60 евро/МВтч. В свою очередь, 13% или более 67 000 клиентов платят 61-100 евро за МВтч. Оба эти тарифа сегодня кажутся очень выгодными.

Больше всего клиентов установили цену в диапазоне 101–150 евро/МВтч. Это приблизительно 140 000 клиентов. Еще 41 500 клиентов закрепились на уровне 151–200 евро/МВтч. Есть и более высокий диапазон — от 201 до 250 евро/МВтч . Такие тарифы „радуют“ 2% всех потребителей, что составляет чуть более 10 000 домохозяйств.

Все они могут быть очень довольны собой хотя бы в августе месяце. Кстати, все эти фиксированные пакеты действуют как минимум до марта следующего года, то есть всю зиму. Есть и еще один увлекательный факт. Каждому домохозяйству государство компенсирует 50 евро за МВтч. Значит ли это, что для некоторых эстоноземельцев электричество будет за 0 евро? В Министерство экономики говорят, что радоваться рано - будет установлен какой-то нижний предел (его уровень еще обсуждается), так что говорить о совершенно бесплатной электроэнергии не придется. Вероятно, государством будет установлен также лимит на потребление, чтобы люди не становились слишком наглыми в потреблении.