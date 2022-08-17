Лидеру преступного мира Амиду Магеррамову разрешили продолжить отбывать наказание в Эстонии

Началом тюремного срока считается 4 сентября 2018 г. Магеррамов должен будет продолжить отбывать свое наказание в Таллиннской тюрьме. Магеррамов был осужден в США за наркопреступления в ноябре прошлого года. Он начал ходатайствовать об экстрадиции еще три года назад, но власти США одобрили прошение только в этом году и направили соответствующие документы в Эстонию.

Государственная прокуратура сочла допустимым доставить Магеррамова в Эстонию, так как не было выявлено препятствующих этому обстоятельств. Кроме того, деяния, за которые Магеррамов был осужден в США, в Эстонии наказываются аналогичным сроком лишения свободы (от 3 до 15 лет).

По мнению обвинения, важно, что Магеррамов согласился продолжить отбывание наказания в Эстонии. Его 10-летний срок тюремного заключения остался без изменений, так как в Эстонии законодательство предусматривает аналогичную ответственность за его преступления. Геннадий Кулл, адвокат Магеррамова, также согласился перевести своего подзащитного в Эстонию, сославшись на то, что у заключенного в Эстонии имеется супруга и двое детей. „Но решение суда осталось без изменений“, — отметил Кулл.

Как заметил адворкат, в решении суда указано, что „отбывать наказание следует по нашим (американским - ред.) законам“. „Досрочно на свободу он не выйдет“, — заметил Кулл, уточнив также, что по эстонским законам у заключенного была бы возможность на условно-досрочное освобождение.

В сегодняшнем заключении суда не было внесено никаких уточнений относительно замечания Кулла. Ситуация, вероятно, проясниться, если Магеррамов подаст соответствующее ходатайство как эстонский заключенный.

Сегодняшнее решение Харьюского уездного суда вступит в силу через 15 дней. Затем соответствующие документы будут направлены властям США через Министерство юстиции. Неизвестно сколько времени потребуется, чтобы перевезти Магеррамова в Эстонию.