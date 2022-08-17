Лидеру преступного мира Амиду Магеррамову разрешили продолжить отбывать наказание в Эстонии(3)
Началом тюремного срока считается 4 сентября 2018 г. Магеррамов должен будет продолжить отбывать свое наказание в Таллиннской тюрьме. Магеррамов был осужден в США за наркопреступления в ноябре прошлого года. Он начал ходатайствовать об экстрадиции еще три года назад, но власти США одобрили прошение только в этом году и направили соответствующие документы в Эстонию.
Государственная прокуратура сочла допустимым доставить Магеррамова в Эстонию, так как не было выявлено препятствующих этому обстоятельств. Кроме того, деяния, за которые Магеррамов был осужден в США, в Эстонии наказываются аналогичным сроком лишения свободы (от 3 до 15 лет).
По мнению обвинения, важно, что Магеррамов согласился продолжить отбывание наказания в Эстонии. Его 10-летний срок тюремного заключения остался без изменений, так как в Эстонии законодательство предусматривает аналогичную ответственность за его преступления. Геннадий Кулл, адвокат Магеррамова, также согласился перевести своего подзащитного в Эстонию, сославшись на то, что у заключенного в Эстонии имеется супруга и двое детей. „Но решение суда осталось без изменений“, — отметил Кулл.
Как заметил адворкат, в решении суда указано, что „отбывать наказание следует по нашим (американским - ред.) законам“. „Досрочно на свободу он не выйдет“, — заметил Кулл, уточнив также, что по эстонским законам у заключенного была бы возможность на условно-досрочное освобождение.
В сегодняшнем заключении суда не было внесено никаких уточнений относительно замечания Кулла. Ситуация, вероятно, проясниться, если Магеррамов подаст соответствующее ходатайство как эстонский заключенный.
Сегодняшнее решение Харьюского уездного суда вступит в силу через 15 дней. Затем соответствующие документы будут направлены властям США через Министерство юстиции. Неизвестно сколько времени потребуется, чтобы перевезти Магеррамова в Эстонию.
В ноябре Магеррамов, считавшийся лидером азербайджанской группировки в Эстонии, был приговорен в США к десяти годам лишения свободы за попытку создания лаборатории фентанила в Дании, чтобы затем поставлять этот наркотик в Америку.
Дания была выбрана в качестве локации для лаборатории, потому что эстонская полиция навела так много шума на рынке фентанила, что в Эстонии работать было слишком опасно. По этой причине была выбрана тихая Дания, расположенная достаточно далеко от Эстонии.
В сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США Быков и Магеррамов были арестованы вместе с тремя друзьями осенью 2018 года после того, как они произвели и передали почти пять килограммов фентанила подставному сотруднику. К тому моменту Центральная криминальная полиция уже почти год следила за деятельностью членов азербайджанской группировки, в том числе и Амида Магеррамова. Также полиция наблюдала за появлением „стороннего проекта“ Магеррамова. Об этом прокуратура упомянула в своем ежегоднике три года назад.
Благодаря этому стороннему проекту у эстонской стороны были основания передать дело Амида Магеррамова вместе с подельником Быковым своим коллегами в США для судебного разбирательства. Благодаря этому членам так называемой азербайджанской группировки пришлось отвечать за свои действия в 2019 году в Харьюском уездном суде без их предполагаемых руководителей Магеррамова и Быкова.