Сколько сегодня будет стоить использование домашних электроприборов в пиковый ценовой период?

Для вычисления точной суммы нужно знать мощность вашей техники. Ниже приводится приблизительная сумма, исходя из мощности наиболее распространенных моделей. К сумме добавлена плата за сетевую услугу.

Холодильник. Часовая работа холодильника (с 18 до 19) мощностью 315W обойдется в 1,27 евро.

Телевизор. Использование телевизора в этот пиковый час обойдется в 0,20 евро.

Стиральная машина. Стирка в машине мощностью 400W будет стоить 1,6 евро. А использование более мощной (700W) встанет в 2,8 евро.

Водяной бойлер. Нагрев в течение часа (18-19) воды в аппарате мощностью 2000W будет стоить сегодня 8,07.

Электроплита. Работа обычной плиты обойдется примерно в 4,8 евро.

Пылесос. Уборка в течение часа пылесосом мощностью 400W будет стоить 1,61 евро.

Вентилятор. Сегодня, когда термометр показывает +30 градусов, включить вентилятор было бы весьма кстати. Сегодня в ценовой пик его часовая работа будет стоить 0,14 евро.

Воздушный тепловой насос. Часовая работа такого насоса будет стоить немногим более 10 евро.

Баня. Для того, чтобы протопить баньку с 18 до 19, придется выложить более 30 евро.

Зарядка телефона. Зарядка iPhone сегодня в пиковый час будет стоить 0,08 евро. Зарядка устройства на основе Android обойдется дешевле - 5 центов.

Расходы на электричество для различных электроприборов можно рассчитать здесь.