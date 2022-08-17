В пятницу откроется улица Ситси

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, улица Ситси прошла реконструкцию, в ходе которой также обновили водопровод и канализацию. „Строительство началось осенью прошлого года, и в течение всего этого времени движение было затруднено как для жителей улицы Ситси, так и для всего Пыхья-Таллинна“, — пояснил Свет.

„Благодарим местных жителей за понимание и приглашаем всех на праздничное открытие улицы Ситси 19 августа в 12 часов на угол улиц Ситси и Сыле“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Улицу Ситси откроют веселым заездом дети из местных детских садов вместе с Тынисом Паалме - обладателем мирового рекорда в роллер-марафоне спиной вперед.

До и после праздничного заезда можно принять участие в мастер-классах от Rulluisukool, которые проведет обладатель мирового рекорда Тынис Паалме. Мастер-класс начнется в 11.30, а в 12 часов неподалеку от перекрестка улиц Ситси и Копли стартуют дети вместе с рекордсменом.

Для движения улица Ситси откроется 19 августа после мероприятия. Общественный транспорт вернется к привычному маршруту с 20 августа.

В ходе работ на отрезке между улицами Сыле и Копли на проезжую часть и тротуар положен новый асфальт, обновлена разметка, заменены бордюры и приведено в порядок озеленение. На улице Ситси, а также перекрестках Ситси с улицами Сыле и Копли были обновлены водопровод и канализация.

Заказчик ремонта улицы – Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектную документацию составило T-Model OÜ, работы выполнило предприятие InfraRoad OÜ.