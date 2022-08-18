Экономика
18.08.2022, 08:50

Значительно повышается подъемное пособие для врачей, отправляющихся работать в сельские регионы

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Hendrik Osula | Ekspress Meedia

Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон подписал постановление, многократно увеличивающее суммы подъемных пособий для врачей, приступающих к работе за пределами Таллинна, Тарту и соседних самоуправлений. Кроме того, гибче станут и условия для подачи заявки на получение пособия.

„Качественное медицинское обслуживание не должно быть роскошью, доступной только жителям больших городов, поэтому мы мотивируем молодых врачей принимать предложения о работе и в других регионах Эстонии, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Врачи, заканчивающие резидентуру, в первую очередь хотят набраться опыта, действуя в большой команде и поэтому, как правило, остаются в крупных больницах. Если мы дадим им возможность позже использовать подъемное пособие, у небольших медицинских учреждений будет больше шансов найти врачей“.

Подъемное пособие для семейных врачей будет увеличено в три раза, сумма составит до 45 000 евро. Пособия другим специалистам вырастут в два раза, сумма выплаты может достигать 30 000 евро.

Врач-специалист, в том числе семейный врач, может подать ходатайствовать о получении пособия в течение года с момента начала работы, если после окончания резидентуры прошло менее пяти лет. В то же время положение допускает выплату пособия и в более поздний срок, если это необходимо для обеспечения медицинского обслуживания в регионе.

По словам члена правления некоммерческой организации Eesti Noored Perearstid д-ра Ану Парвело, острая нехватка семейных врачей существует по всей Эстонии, особенно сильно она ощущается в небольших сельских районах. „Увеличение подъемного пособия позволяет смягчить эту нехватку и предложить еще одну дополнительную меру, с помощью которой местные власти могут привлекать молодых семейных врачей в сельские регионы“, - сказала доктор Парвело.

Семейный врач может ходатайствовать о пособии, если он берет на себя обслуживание списка пациентов за пределами городов Таллинна и Тарту и непосредственно граничащих с ними самоуправлений. Врач-специалист может подать заявку о пособии, если он начинает работать во входящем в план развития больничной сети медучреждении (или нескольких учреждениях), расположенных за пределами Таллинна или Тарту, с рабочей нагрузкой не менее 30 часов в неделю.

„Направление молодых врачей в уезды необходим для укрепления местного сообщества и повышения доступности медицинской помощи. Мы надеемся, что увеличение сумм пособия и более гибкие условия подачи заявки мотивируют специалистов активнее работать за пределами Тарту и Таллинна“, – прокомментировал новость д-р Александр Миловидов, член правления Эстонского союза молодых врачей.

1 июня Рийгикогу утвердил поправки к Закону об организации медицинских услуг, которые, в частности, более четко урегулировали возможности для резидентов по специальности семейной медицины подавать заявления на получение своего списка пациентов. Смягчились и условия обращения за подъемным пособием: увеличен срок подачи заявок и создана база для выплаты пособия в большем размере, а также появилась возможность частичного использования суммы подъемного пособия.

До конца 2025 года основой для назначения подъемных пособий будет служить административное распределение, действовавшее до 30 июня 2017 года.

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