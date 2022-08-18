Значительно повышается подъемное пособие для врачей, отправляющихся работать в сельские регионы

„Качественное медицинское обслуживание не должно быть роскошью, доступной только жителям больших городов, поэтому мы мотивируем молодых врачей принимать предложения о работе и в других регионах Эстонии, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Врачи, заканчивающие резидентуру, в первую очередь хотят набраться опыта, действуя в большой команде и поэтому, как правило, остаются в крупных больницах. Если мы дадим им возможность позже использовать подъемное пособие, у небольших медицинских учреждений будет больше шансов найти врачей“.

Подъемное пособие для семейных врачей будет увеличено в три раза, сумма составит до 45 000 евро. Пособия другим специалистам вырастут в два раза, сумма выплаты может достигать 30 000 евро.

Врач-специалист, в том числе семейный врач, может подать ходатайствовать о получении пособия в течение года с момента начала работы, если после окончания резидентуры прошло менее пяти лет. В то же время положение допускает выплату пособия и в более поздний срок, если это необходимо для обеспечения медицинского обслуживания в регионе.

По словам члена правления некоммерческой организации Eesti Noored Perearstid д-ра Ану Парвело, острая нехватка семейных врачей существует по всей Эстонии, особенно сильно она ощущается в небольших сельских районах. „Увеличение подъемного пособия позволяет смягчить эту нехватку и предложить еще одну дополнительную меру, с помощью которой местные власти могут привлекать молодых семейных врачей в сельские регионы“, - сказала доктор Парвело.

Семейный врач может ходатайствовать о пособии, если он берет на себя обслуживание списка пациентов за пределами городов Таллинна и Тарту и непосредственно граничащих с ними самоуправлений. Врач-специалист может подать заявку о пособии, если он начинает работать во входящем в план развития больничной сети медучреждении (или нескольких учреждениях), расположенных за пределами Таллинна или Тарту, с рабочей нагрузкой не менее 30 часов в неделю.