Кто-то закрывается, кто-то просит 12 евро за солянку. Кафе и рестораны пытаются выжить в условиях рекордных цен на электричество

Расположенный в Лихула трактир Birgiti trahter сегодня из-за высокой стоимости электричества закроет двери в 16 часов.

Закрыться решил и находящий в Пиуза Klunker.

Пярнуский паб Starter закроется сегодня в 17.

Berliini Trahter в Раквере закрываться не станет, но в промежутке 18–19 не будет предлагать горячие блюда.

В Prangli saare-resto с 17 по 19 часов запланирован „тихий час“, когда электричество будет выключено.

Расположенный в Отепя Munaka Resto из-за высоких цены на электричество сегодня закрыт целый день.

Расположенное в Вильяндимаа кафе Auksi решило скорректировать цены: солянка и фирменный пирог будут стоить по 12 евро, курица и вовсе 27.

Бывший глава RKAS Урмас Сомелар призывает людей в знак протеста прекратить потребление электричества в час пик.