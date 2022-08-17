Кто-то закрывается, кто-то просит 12 евро за солянку. Кафе и рестораны пытаются выжить в условиях рекордных цен на электричество(27)
Сегодня биржевая стоимость электричества побьёт новый рекорд, достигнув 4 евро за киловатт-час (4000 евро за мегаватт-час). Некоторые места общественного питания решили закрыть на это время двери. Как минимум одно кафе скорректирует цены на этот промежуток времен.
Расположенный в Лихула трактир Birgiti trahter сегодня из-за высокой стоимости электричества закроет двери в 16 часов.
Закрыться решил и находящий в Пиуза Klunker.
Пярнуский паб Starter закроется сегодня в 17.
Berliini Trahter в Раквере закрываться не станет, но в промежутке 18–19 не будет предлагать горячие блюда.
В Prangli saare-resto с 17 по 19 часов запланирован „тихий час“, когда электричество будет выключено.
Расположенный в Отепя Munaka Resto из-за высоких цены на электричество сегодня закрыт целый день.
Расположенное в Вильяндимаа кафе Auksi решило скорректировать цены: солянка и фирменный пирог будут стоить по 12 евро, курица и вовсе 27.
Бывший глава RKAS Урмас Сомелар призывает людей в знак протеста прекратить потребление электричества в час пик.