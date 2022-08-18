Новости Эстонии
18.08.2022, 11:25

Юрист об алиментах: у родителя небольшой доход? Это не влияет ни на назначение, ни на взыскание

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Обращения по поводу назначения или изменения размера алиментов — один из частых вопросов, с которыми обращаются к юристу. Об этом говорит и судебная статистика. Количество обращений в этом году выросло в три раза, отмечает юрист Елена Каржецкая. Что делать, если родитель не имеет финансовой возможности выплачивать алименты? Или постоянно задерживает выплаты? А если живет и работает в другой стране? И может ли родитель в старости требовать помощи от уже повзрослевшего ребенка? RusDelfi вместе с юристом ответил на частые вопросы, касающиеся алиментов.

— У родителя появилась новая семья и дети. Может ли измениться сумма алиментов из-за этого?

— Если обстоятельства, при которых был определен размер алиментов, существенным образом изменились, то можно обратиться в суд с просьбой пересмотреть размер алиментов и уменьшить его. Одним из таких обстоятельств является и появление ребенка в новой семье. Уменьшение размера алиментов возможно и в том случае, если родитель по состоянию здоровья выплачивать алименты не в силах. Но при обращении в суд придется доказывать состояние здоровья и тот факт, что оно...

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