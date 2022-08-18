Юрист об алиментах: у родителя небольшой доход? Это не влияет ни на назначение, ни на взыскание

Обращения по поводу назначения или изменения размера алиментов — один из частых вопросов, с которыми обращаются к юристу. Об этом говорит и судебная статистика. Количество обращений в этом году выросло в три раза, отмечает юрист Елена Каржецкая. Что делать, если родитель не имеет финансовой возможности выплачивать алименты? Или постоянно задерживает выплаты? А если живет и работает в другой стране? И может ли родитель в старости требовать помощи от уже повзрослевшего ребенка? RusDelfi вместе с юристом ответил на частые вопросы, касающиеся алиментов.