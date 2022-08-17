ФОТО | Скандальное дело Porto Franco: начался суд над Центристской партией, Михаилом Корбом и Хилларом Тедером

Предварительное слушание носит организационный характер, явка подсудимых не требуется. На месте находятся их защитники.

По утверждению обвинения, Михаил Корб в бытность генеральным секретарем MTÜ Eesti Keskerakond использовал свое личное влияние и влияние партии на мэра Таллина для обеспечения интересов Хиллара Тедера и OÜ Porto Franco. В результате этого коммерческое объединение получило от мэра Таллинна и подчиняющихся ему чиновников неравное и необоснованное преимущество при определении платы за сервитут.

Согласно собранной в ходе досудебного расследования информации, в обмен на эти услуги Тедер пообещал поддержать Центристскую партию пожертвованием в размере до одного миллиона евро. По данным прокуратуры, Tallinna Linnavalitsus OÜ не следовала стандартной практике и принципам ценообразования при назначении платы за сервитут для Porto Franco. В результате вышеизложенного плата за сервитут для OÜ Porto Franco была снижена с 776 580 евро до 301 000 евро, в это же время Тедер пожертвовал партии 120 000 евро.

По словам ведущего государственного прокурора Таави Перна, ситуация, когда вместо честного и прозрачного ведения бизнеса стороны пытаются добиться успеха посредством незаконных соглашений, наносит ущерб здоровой экономической среде: „Решения в государственном секторе должны быть и выглядеть прозрачными, а этого можно достичь только в том случае, если в подобных ситуациях решения принимаются на одинаковых основаниях и всегда в соответствии с одними и теми же принципами“.

„Неоправданные отступления от такого порядка и предоставление кому-то более выгодных условий вызывают обоснованные вопросы. Появление таких вопросов четко показывает: общество все больше понимает, что достижение успеха нечестным путем неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Возникшие подозрения тщательно расследуются. В данном случае все закончилось уголовным делом и выдвижением обвинения“, - добавил Перн.

Расследование велось полицией безопасности под руководством прокуратуры.