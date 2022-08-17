Новости Эстонии
17.08.2022, 10:35

„Жизнь в Детройте или возвращение 90-х“. В Виймси неизвестные прострелили окна автомобиля и автобуса

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Фото с места происшествия: на стекле виден след от пули
Фото с места происшествия: на стекле виден след от пули
ФОТО: G4S

По словам жительницы волости Виймси, в понедельник вечером группа молодых людей обстреляла из пневматического оружия окна автомобиля охранной фирмы G4S и волостного автобуса. В охранной фирме подтвердили инцидент, точные обстоятельства установит полиция в ходе расследования.

По словам Мерилин Талвитие, хозяйки расположенного возле Viimsi SPA киоска с едой, первый инцидент произошел в прошлую пятницу, когда ее сын с другом находился на местной парковке. Неожиданно к ним подошла компания молодых людей, которые сначала поговорили с мальчишками, а потом стали стрелять в них из оружия для страйкбола. После этого, по словам Талвитие, подобные инциденты происходили каждую ночь в промежутке с 22 часов вечера до 2 или 3 часов ночи.

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