„Жизнь в Детройте или возвращение 90-х“. В Виймси неизвестные прострелили окна автомобиля и автобуса

По словам Мерилин Талвитие, хозяйки расположенного возле Viimsi SPA киоска с едой, первый инцидент произошел в прошлую пятницу, когда ее сын с другом находился на местной парковке. Неожиданно к ним подошла компания молодых людей, которые сначала поговорили с мальчишками, а потом стали стрелять в них из оружия для страйкбола. После этого, по словам Талвитие, подобные инциденты происходили каждую ночь в промежутке с 22 часов вечера до 2 или 3 часов ночи.