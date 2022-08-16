Правительство: памятники с советской военной символикой в Нарве демонтированы

„Перенос советских военных монументов в Нарве и Нарва-Йыэсуу был очень масштабной операцией. Учитывая, как быстро в Нарве нарастала напряженность, связанная с советскими монументами, правительство должно было действовать быстро в интересах общественного порядка и внутренней безопасности. Мы не дадим России возможности использовать прошлое для того, чтобы сеять раскол в Эстонии – нашем доме“, - сказала премьер-министр Кая Каллас.

„Сегодня рано утром правительство приняло решение, и уже в первой половине дня монументы, установленные чужой властью, были перенесены, а танк прибыл в Военный музей в Виймси. Все прошло быстро и спокойно, и, надеюсь, останется так и в дальнейшем. Советские монументы, бывшие источником напряжения, исчезли из публичного пространства, теперь мы можем вместе двигаться дальше. У нас общее будущее, пора сосредоточиться на нем“, - добавила Каллас.

„Благодарю тех, кто осуществил перенос монументов, за быстрые и продуманные действия, а местных жителей за то, что отнеслись к происходящему с пониманием. Эстония – наш общий дом, и мы хотим, чтобы в нем царили мир и порядок. Мы должны прилагать к этому усилия“, - подчеркнула премьер-министр.

На основании сегодняшнего решения правительства были перенесены мемориальные доски с Петровской площади, памятник красноармейцам в парке возле замка и мемориальный знак Игоря Графова. В Нарва-Йыэсуу перенесли монумент „Три штыка“ и памятник Мерикюласкому дессанту. Надгробие на братской могиле погибших во второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом Виктория, было сделано нейтральным.