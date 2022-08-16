В связи с переносом Нарвского танка задержаны девять человек

Как сообщила на сегодняшней пресс-конференции полиция, в целом день в Нарве проходил спокойно и без серьезных инцидентов.

Тем не менее, были задержаны девять человек, некоторые из которых уже освобождены.

Как уточник начальник Нарвского отделения полиции Индрек Пюви, семеро из задержанных - местные жители, которых задержали сегодня утром.

По словам представителя полиции, речь идет о ранее знакомых лицах, которые попадали в поле зрения правоохранителей своими различными призывами и нарушениями.

„Например, они распространяли военную символику и активно призывали других к насильственному противостоянию при переносе танка, - сказал Пюви. - Один из них угрожал занятому в переносе человеку“.

Хотя на месте особого противостояния не было, полиция решила применить профилактические меры. „Для того, чтобы избежать возможности организации массовых беспорядков, мы их (провокаторов - ред.) задержали на основании Закона о защите правопорядка“, - добавил Пюви.

Задержанные находятся сейчас в отделении полиции.

Нарвский танк-памятник доставлен в Военный музей в Виймси.

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