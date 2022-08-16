Абсолютный рекорд: в среду цена на электричество взлетит на невиданную высоту(84)
Завтра цена на электричество на бирже Nordpool в промежуток с 17 до 18 часов достигнет 4000 евро за мегаватт-час.
Среднесуточная цена электроэнергии 17 августа составит 682,05 евро за мегаватт-час. В Финляндии среднесуточная цена составит 359,98 евро за мегаватт-час.
4000 евро за мегаватт-час является предельной оговоренной ценой для биржи Nordpool. На данный момент действующий ценовой рекорд был установлен в конце декабря, когда стоимость электричества поднялась в отдельный час до 1000,07 евро за мегаватт-час.
Действующий рекорд по среднесуточной цене - 550 евро за мегаватт-час.
Руководитель Балтийского региона Nordpool Ингрид Арус пояснила, почему в среду будет действовать такая нереально высокая цена:
„Максимальная цена формируется в случае, когда в данный час проданные на рынок объемы не покрывают потребность. Все Балтийские системы сегодня в дефиците, к тому же использованы все передаточные мощности для импорта из Финляндии, Швеции и Польши. Во всей Балтии в соответствующий час предложение составляет 1124,1 мегаватт-час“.