Абсолютный рекорд: в среду цена на электричество взлетит на невиданную высоту

4000 евро за мегаватт-час является предельной оговоренной ценой для биржи Nordpool. На данный момент действующий ценовой рекорд был установлен в конце декабря, когда стоимость электричества поднялась в отдельный час до 1000,07 евро за мегаватт-час.

„Максимальная цена формируется в случае, когда в данный час проданные на рынок объемы не покрывают потребность. Все Балтийские системы сегодня в дефиците, к тому же использованы все передаточные мощности для импорта из Финляндии, Швеции и Польши. Во всей Балтии в соответствующий час предложение составляет 1124,1 мегаватт-час“.