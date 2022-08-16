Пересекающие границу Нарва - Ивангород: эстонцы закрыли границу, просили российских коллег никого не пускать

Виктор сегодня решил возвращаться в Нарву из Санкт-Петербурга через Ивангород, но на мосту мужчину ожидал неприятный сюрприз в виде скопления машин.

„Я стою с 9.20. Передо мной ровно шесть машин с эстонскими номерами и еще шесть — с российскими“, — рассказывает Виктор корреспонденту RusDelfi. — Говорят, что молодой человек ходил к границе еще в 7 утра, и уже тогда все было закрыто. Но проверить эти слова я не могу“.

Виктор отмечает, что люди из автобусов идут пешком, но российские пограничники не смогли ответить, будут ли пропускать пешеходов их эстонские коллеги.

„Эстонцы закрыли. Попросили российских коллег не пускать“, — делится версией Виктор и рассказывает, что все, кто стоят на мосту, в основном эстонцы. „Расслабленные, болтают друг с другом. Разводят руками, не понимают, как так можно было плохо организовать работу“, — отмечает мужчина.

Единственное, что остается всем тем, кто стоит в очереди, отслеживать ситуацию по веб-камере. Пока никакой другой информации у людей нет.

Сегодня в Нарве идет перенос памятника „Танк Т-34“. Всю информацию об этом можно найти здесь. Также демонтаж мемориальных плит проходит на Петровской площади.