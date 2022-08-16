Катри Райк о переносе танка: Нарва в шоке, решение правительства меня напугало

Райк сказала Delfi, что решение правительства о немедленном переносе танка ее напугало, но сегодняшний день просто нужно пережить. „Вопрос в том, что произойдет в ближайшие несколько дней“, — отметила она.



Как это отразится на городе, пока, по ее словам, говорить рано, „сейчас это шок“. „Описать это можно будет через пару недель“, — сказала глава города.



Райк отметила, что когда люди говорят, что любят Эстонию, они имеют в виду страну, а не правительство. По ее мнению, нужно смотреть и на другие места, не только Нарву, поскольку недовольство растет. „Я надеюсь, что государство не забудет Нарву, когда сегодняшний день закончится“, — сказала мэр.



Она добавила, что надо смотреть в сторону горсобрания и оппозиции. „Сейчас ситуация вызывает сожаление“, — сказал Райк. По ее словам, оппозиция планирует подать в суд на государство.