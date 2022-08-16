Новости Ида-Вирумаа
16.08.2022, 10:22

Катри Райк о переносе танка: Нарва в шоке, решение правительства меня напугало

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Kaja Kallas ja Katri Raik
Kaja Kallas ja Katri Raik
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

По словам мэра Нарвы Катри Райк, сейчас ситуация в городе спокойная.

Райк сказала Delfi, что решение правительства о немедленном переносе танка ее напугало, но сегодняшний день просто нужно пережить. „Вопрос в том, что произойдет в ближайшие несколько дней“, — отметила она.

Как это отразится на городе, пока, по ее словам, говорить рано, „сейчас это шок“. „Описать это можно будет через пару недель“, — сказала глава города.

Райк отметила, что когда люди говорят, что любят Эстонию, они имеют в виду страну, а не правительство. По ее мнению, нужно смотреть и на другие места, не только Нарву, поскольку недовольство растет. „Я надеюсь, что государство не забудет Нарву, когда сегодняшний день закончится“, — сказала мэр.

Она добавила, что надо смотреть в сторону горсобрания и оппозиции. „Сейчас ситуация вызывает сожаление“, — сказал Райк. По ее словам, оппозиция планирует подать в суд на государство.

За новостями о переносе советских памятников в Нарве можно следить в нашем ОНЛАЙН-БЛОГЕ.

Что правительство сказало на экстренной пресс-конференции, читайте ЗДЕСЬ.




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