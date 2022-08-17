Новости Эстонии
17.08.2022, 07:25

„Ты не нужен России, потому что ты - гей, а Европе, потому что ты - русский“. Представительница ЛГБТ боится, что у нее отнимут ВНЖ

 
Воодружение ЛГБТ-флага в России.
Воодружение ЛГБТ-флага в России.
ФОТО: Pussy Riot Facebook

С 18 августа Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными ЭР. Это, разумеется, стало основной причиной дискуссий, а также страхов многих обладателей российских паспортов. Репортер RusDelfi пообщалась с представительницей ЛГБТ-сообщества, приехавшей в Эстонию 4 года назад, которую из-за тревога из-за этой темы в последние дни сопровождает повсеместно.

Настя* приехала в Эстонию из Петербурга 4 года назад по учебному виду на жительство (далее - ВНЖ). Здесь она закончила магистратуру и получила вид на жительство на пять лет. По окончанию учебы, девушке предложили работу и сейчас она преподает. Конкретное место работы она не хочет раскрывать в целях безопасности.

Но на самом деле учеба была лишь поводом, чтобы переехать, потому что в приложении для знакомств Настя познакомилась со своей будущей женой.

“Этой зимой мы заключили договор о партнерстве, а летом у нас родилась дочь. На данный момент у меня много друзей из России, Беларуси и Украины. И российско-белорусская часть друзей в основном обсуждает один вопрос: как скоро нас всех выпрут из страны?“, - говорит девушка.

На данный момент, по ее словам, запрет на выдачу туристических виз на нее лично не слишком влияет, ее ВНЖ не приостанавливают. „Но если уже отменяют действующие шенгенские визы, как мы можем быть уверены, что завтра не отменять наши виды на жительство?“, - делится она своим основным страхом.

„У моих родителей 4-летняя, выданная Эстонией, шенгенская виза, они хотят видеться с внучкой, они приезжали помогать, нянчиться и смотреть, как она растет“, - рассказывает она.

RusDelfi
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