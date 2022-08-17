„Ты не нужен России, потому что ты - гей, а Европе, потому что ты - русский“. Представительница ЛГБТ боится, что у нее отнимут ВНЖ
С 18 августа Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными ЭР. Это, разумеется, стало основной причиной дискуссий, а также страхов многих обладателей российских паспортов. Репортер RusDelfi пообщалась с представительницей ЛГБТ-сообщества, приехавшей в Эстонию 4 года назад, которую из-за тревога из-за этой темы в последние дни сопровождает повсеместно.
Настя* приехала в Эстонию из Петербурга 4 года назад по учебному виду на жительство (далее - ВНЖ). Здесь она закончила магистратуру и получила вид на жительство на пять лет. По окончанию учебы, девушке предложили работу и сейчас она преподает. Конкретное место работы она не хочет раскрывать в целях безопасности.
Но на самом деле учеба была лишь поводом, чтобы переехать, потому что в приложении для знакомств Настя познакомилась со своей будущей женой.
“Этой зимой мы заключили договор о партнерстве, а летом у нас родилась дочь. На данный момент у меня много друзей из России, Беларуси и Украины. И российско-белорусская часть друзей в основном обсуждает один вопрос: как скоро нас всех выпрут из страны?“, - говорит девушка.