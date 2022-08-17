„Ты не нужен России, потому что ты - гей, а Европе, потому что ты - русский“. Представительница ЛГБТ боится, что у нее отнимут ВНЖ

Настя* приехала в Эстонию из Петербурга 4 года назад по учебному виду на жительство (далее - ВНЖ). Здесь она закончила магистратуру и получила вид на жительство на пять лет. По окончанию учебы, девушке предложили работу и сейчас она преподает. Конкретное место работы она не хочет раскрывать в целях безопасности.



Но на самом деле учеба была лишь поводом, чтобы переехать, потому что в приложении для знакомств Настя познакомилась со своей будущей женой.



“Этой зимой мы заключили договор о партнерстве, а летом у нас родилась дочь. На данный момент у меня много друзей из России, Беларуси и Украины. И российско-белорусская часть друзей в основном обсуждает один вопрос: как скоро нас всех выпрут из страны?“, - говорит девушка.